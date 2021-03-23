https://ria.ru/20210323/sfu-1602301257.html

Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"

Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"

Способ экологичного очищения сточных промышленных вод разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Китая. Новая... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T03:00

2021-03-23T03:00

2021-03-23T03:12

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Способ экологичного очищения сточных промышленных вод разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Китая. Новая технология заключается в кавитационной обработке жидкости – "микровзбивании", после которого загрязнения образуют легко удаляющийся осадок. Результаты исследования опубликованы в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.По словам ученых, кавитация – это процесс образования пузырьков при резких перепадах давления в воде, при котором высвобождаются кислород и перекись водорода, служащие мощными окислителями. Под их воздействием тяжелые металлы меняют форму и образуют осадок, который легко удалить специальным скребком. С помощью нового способа вода фактически самоочищается, и вносить дополнительные реагенты или сорбенты не нужно.Авторы исследования объяснили, что кислород и водород освобождаются в процессе распада молекулы воды Н2О, когда схлопываются пузырьки и образуются каверны (пустоты) с областями высокого и низкого давления. Химическая перекомбинация молекул воды происходит при распаде H2O на атомы водорода и кислорода и последующим их соединением в перекись водорода, активный кислород, озон, водород. Эти вещества и являются активными окислителями и расщепляют молекулы загрязнителей.По мнению экспертов, у технологии есть значительное преимущество, несмотря на высокую стоимость. Так, осажденные в ходе "взбивания" металлы подлежат вторичному использованию. Медь, железо и никель легко выделяются обратно из своих оксидов и могут дать жизнь новым изделиям."Экологи всего мира давно пришли к выводу, что зеленые технологии – это недешево. Внедрить кавитационный узел и поставить электроэнергию для его бесперебойной работы – дорогое удовольствие. Однако мы и наши китайские коллеги полагаем, что технологию все же будут использовать на промышленных предприятиях. Секрет в том, что в эксплуатации она все же менее затратна, чем классическая технология, использующая реактивы. На их закупку тратят гораздо более внушительные средства", – рассказала Ольга Дубровская.По словам Дубровской, разработанную технологию уже использовали в полупромышленных и промышленных условиях, в том числе на малых предприятиях Красноярского края. Теперь предстоят долгосрочные испытания на текстильной фабрике в городе Харбин (Китай)."У нас уже был опыт работы с традиционными сорбентами, когда нефтесодержащий сток вначале обрабатывали кавитацией, а после сорбенты уже улавливали "разбитые" цепочки загрязняющего полимера. Эффективность такой очистки была равна 98% – на выходе мы получали практически идеально очищенную от вредных примесей воду", – отметила Дубровская.Исследователи СФУ сотрудничают с учеными из Китайской академии наук с 2017 года, чтобы создать новый способ безреагентного очищения сточных вод, содержащих тяжелые металлы. По их словам, Китай выражает заинтересованность в проекте, так как значительная часть мирового промышленного комплекса сосредоточена на их территории. В ближайшее время эксперты планируют проверить работу "большого миксера" на алюминиевом предприятии РУСАЛ.

https://ria.ru/20200810/1575486348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет