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В Гидрометцентре спрогнозировали бабье лето в сентябре
В Гидрометцентре спрогнозировали бабье лето в сентябре
Бабье лето ожидает большинство россиян в грядущем сентябре, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:39
2021-03-23T12:39
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бабье лето ожидает большинство россиян в грядущем сентябре, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сентябрь выглядит благополучно, комфортно. Судя по этому прогнозу можно говорить о бабьем лете. Виден очаг тепла, класс выше нормы (температура выше нормы). Он захватывает юг европейской России и восток, и юг Урала. Большая часть территории страны покрыта розоватым цветом (на прогностической карте) - это значит, что температура около нормы, но на положительном фоне. Это всегда характеристика бабьего лета… На Европейской части, на большей части территории страны будет бабье лето", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что в последние годы существенно увеличилась повторяемость теплой погоды в сентябре.
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре спрогнозировали бабье лето в сентябре

12:39 23.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарящий мост парка "Зарядье" в Москве
Парящий мост парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бабье лето ожидает большинство россиян в грядущем сентябре, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сентябрь выглядит благополучно, комфортно. Судя по этому прогнозу можно говорить о бабьем лете. Виден очаг тепла, класс выше нормы (температура выше нормы). Он захватывает юг европейской России и восток, и юг Урала. Большая часть территории страны покрыта розоватым цветом (на прогностической карте) - это значит, что температура около нормы, но на положительном фоне. Это всегда характеристика бабьего лета… На Европейской части, на большей части территории страны будет бабье лето", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что в последние годы существенно увеличилась повторяемость теплой погоды в сентябре.
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Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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