https://ria.ru/20210323/sentyabr-1602455586.html

В Гидрометцентре спрогнозировали бабье лето в сентябре

В Гидрометцентре спрогнозировали бабье лето в сентябре

Бабье лето ожидает большинство россиян в грядущем сентябре, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:39

2021-03-23T12:39

2021-03-23T12:39

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бабье лето ожидает большинство россиян в грядущем сентябре, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Сентябрь выглядит благополучно, комфортно. Судя по этому прогнозу можно говорить о бабьем лете. Виден очаг тепла, класс выше нормы (температура выше нормы). Он захватывает юг европейской России и восток, и юг Урала. Большая часть территории страны покрыта розоватым цветом (на прогностической карте) - это значит, что температура около нормы, но на положительном фоне. Это всегда характеристика бабьего лета… На Европейской части, на большей части территории страны будет бабье лето", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что в последние годы существенно увеличилась повторяемость теплой погоды в сентябре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/pogoda-1602211171.html

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2021

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роман вильфанд, гидрометцентр, общество