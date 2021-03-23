Китайский МИД вызвал британского посла из-за введения санкций
12:54 23.03.2021 (обновлено: 13:17 23.03.2021)
ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. МИД Китая во вторник вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон, чтобы выразить протест в связи с введением санкций из-за якобы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономной районе, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган 23 марта вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон и выразил ей решительный протест и резкое осуждение правительства КНР в связи с введением Великобританией односторонних санкций против Китая под предлогом так называемого вопроса прав человека в Синьцзяне", - говорится в заявлении ведомства.
Цинь Ган также заявил британскому послу, что решимость китайского правительства защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития страны непоколебима, "Китай даст необходимый и справедливый ответ на ошибочные действия британской стороны".
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
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