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Китайский МИД вызвал британского посла из-за введения санкций
Китайский МИД вызвал британского посла из-за введения санкций
МИД Китая во вторник вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон, чтобы выразить протест в связи с введением санкций из-за якобы нарушения прав... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:54
2021-03-23T13:17
мид кнр
великобритания
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. МИД Китая во вторник вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон, чтобы выразить протест в связи с введением санкций из-за якобы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономной районе, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне."Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган 23 марта вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон и выразил ей решительный протест и резкое осуждение правительства КНР в связи с введением Великобританией односторонних санкций против Китая под предлогом так называемого вопроса прав человека в Синьцзяне", - говорится в заявлении ведомства.Цинь Ган также заявил британскому послу, что решимость китайского правительства защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития страны непоколебима, "Китай даст необходимый и справедливый ответ на ошибочные действия британской стороны".В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
https://ria.ru/20210213/britaniya-1597255385.html
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мид кнр, великобритания, пекин, в мире

Китайский МИД вызвал британского посла из-за введения санкций

12:54 23.03.2021 (обновлено: 13:17 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. МИД Китая во вторник вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон, чтобы выразить протест в связи с введением санкций из-за якобы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономной районе, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне.
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"Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган 23 марта вызвал посла Великобритании в Пекине Кэролайн Уилсон и выразил ей решительный протест и резкое осуждение правительства КНР в связи с введением Великобританией односторонних санкций против Китая под предлогом так называемого вопроса прав человека в Синьцзяне", - говорится в заявлении ведомства.
Цинь Ган также заявил британскому послу, что решимость китайского правительства защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития страны непоколебима, "Китай даст необходимый и справедливый ответ на ошибочные действия британской стороны".
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
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