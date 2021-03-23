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Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина
Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина
Односторонние санкции Европейского союза против Китая абсолютно нелегитимны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:40
2021-03-23T10:39
европарламент
ван и (политик)
евросоюз
мид кнр
китай
в мире
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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар — РИА Новости. Односторонние санкции Европейского союза против Китая абсолютно нелегитимны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.Он добавил, что, по данным китайской стороны, внутри ЕС на самом деле не все абсолютно согласны с санкционной политикой. "Они не получат поддержки международного сообщества, в особенности так называемые санкции, введенные на основе лжи. Я считаю, что все страны должны выступить против этого", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.
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европарламент, ван и (политик), евросоюз, мид кнр, китай, в мире

Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина

07:40 23.03.2021 (обновлено: 10:39 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Гуйлине
Министр иностранных дел КНР Ван И во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар — РИА Новости. Односторонние санкции Европейского союза против Китая абсолютно нелегитимны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.

"Любые односторонние санкции не имеют под собой оснований международного права, в том числе введенные на днях санкции ЕС (против Китая. — Прим. ред.). ЕС не должен предпринимать подобных шагов, нарушающих международное право", — заявил Ван И на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что, по данным китайской стороны, внутри ЕС на самом деле не все абсолютно согласны с санкционной политикой. "Они не получат поддержки международного сообщества, в особенности так называемые санкции, введенные на основе лжи. Я считаю, что все страны должны выступить против этого", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.
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