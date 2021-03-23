https://ria.ru/20210323/sanktsii-1602419383.html

Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина

Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина

Односторонние санкции Европейского союза против Китая абсолютно нелегитимны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:40

2021-03-23T07:40

2021-03-23T10:39

европарламент

ван и (политик)

евросоюз

мид кнр

китай

в мире

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ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар — РИА Новости. Односторонние санкции Европейского союза против Китая абсолютно нелегитимны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.Он добавил, что, по данным китайской стороны, внутри ЕС на самом деле не все абсолютно согласны с санкционной политикой. "Они не получат поддержки международного сообщества, в особенности так называемые санкции, введенные на основе лжи. Я считаю, что все страны должны выступить против этого", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.

https://ria.ru/20210322/kanada-1602404279.html

китай

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европарламент, ван и (политик), евросоюз, мид кнр, китай, в мире