Глава МИД Китая прокомментировал санкции ЕС против Пекина
07:40 23.03.2021 (обновлено: 10:39 23.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Гуйлине
Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.
"Любые односторонние санкции не имеют под собой оснований международного права, в том числе введенные на днях санкции ЕС (против Китая. — Прим. ред.). ЕС не должен предпринимать подобных шагов, нарушающих международное право", — заявил Ван И на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он добавил, что, по данным китайской стороны, внутри ЕС на самом деле не все абсолютно согласны с санкционной политикой. "Они не получат поддержки международного сообщества, в особенности так называемые санкции, введенные на основе лжи. Я считаю, что все страны должны выступить против этого", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.
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