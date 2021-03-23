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Samsung создаст смартфон с гибким экраном-"гармошкой"
Samsung создаст смартфон с гибким экраном-"гармошкой"
Южнокорейская компания Samsung намерена первой в мире выпустить смартфон с дважды складывающимся дисплеем. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:56
2021-03-23T12:56
2021-03-23T12:56
наука
samsung
nikkei
технологии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена первой в мире выпустить смартфон с дважды складывающимся дисплеем. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на аналитический отчет.Дисплей смартфона, который пока не получил собственного названия, в развернутом состоянии будет иметь соотношение сторон 16:9. Трехсекционный экран получит два шарнира, но как именно будет реализован процесс складывания пока остается секретом.Новинка станет третьей моделью гибкого смартфона от Samsung и будет существовать параллельно с преемниками Galaxy Z Fold и Z Flip. Новый форм-фактор должен закрепить за компанией статус лидера в сфере производства устройств со складывающимися матрицами.
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samsung, nikkei, технологии
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Южнокорейская компания Samsung
намерена первой в мире выпустить смартфон с дважды складывающимся дисплеем. Об этом сообщает
агентство Nikkei
со ссылкой на аналитический отчет.
Дисплей смартфона, который пока не получил собственного названия, в развернутом состоянии будет иметь соотношение сторон 16:9. Трехсекционный экран получит два шарнира, но как именно будет реализован процесс складывания пока остается секретом.
Новинка станет третьей моделью гибкого смартфона от Samsung и будет существовать параллельно с преемниками Galaxy Z Fold и Z Flip. Новый форм-фактор должен закрепить за компанией статус лидера в сфере производства устройств со складывающимися матрицами.