https://ria.ru/20210323/samsung-1602459438.html

Samsung создаст смартфон с гибким экраном-"гармошкой"

Samsung создаст смартфон с гибким экраном-"гармошкой"

Южнокорейская компания Samsung намерена первой в мире выпустить смартфон с дважды складывающимся дисплеем. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:56

2021-03-23T12:56

2021-03-23T12:56

наука

samsung

nikkei

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577403086_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_0a0af6bb314549a4a304a5112545b175.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung намерена первой в мире выпустить смартфон с дважды складывающимся дисплеем. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на аналитический отчет.Дисплей смартфона, который пока не получил собственного названия, в развернутом состоянии будет иметь соотношение сторон 16:9. Трехсекционный экран получит два шарнира, но как именно будет реализован процесс складывания пока остается секретом.Новинка станет третьей моделью гибкого смартфона от Samsung и будет существовать параллельно с преемниками Galaxy Z Fold и Z Flip. Новый форм-фактор должен закрепить за компанией статус лидера в сфере производства устройств со складывающимися матрицами.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, nikkei, технологии