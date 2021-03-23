Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/samolet-1602445484.html
На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет
На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет
Среди разработок "Ростеха" на авиакосмическом салоне МАКС-2021 покажут "принципиально новый самолет", сообщили РИА Новости во в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:38
2021-03-23T15:39
макс-2021
денис мантуров
ростех
авиасалон макс
жуковский
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155794/21/1557942151_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_2f6ca748f72ce07fe91c585dfff34f47.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Среди разработок "Ростеха" на авиакосмическом салоне МАКС-2021 покажут "принципиально новый самолет", сообщили РИА Новости во в пресс-службе госкорпорации.К какому именно классу — военному или гражданскому — относится новая машина, в "Ростехе" уточнять не стали."Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет", — сказано в релизе.В авиасалоне будут участвовать все холдинги "Ростеха". Общая площадь экспозиции превысит пять тысяч квадратных метров.Выставка пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля, заявлены представители более 40 стран, объявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
https://ria.ru/20210118/nebo-1593562921.html
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/21/1557942151_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c22a546e2a73bb59edd25d11ac75de10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, денис мантуров, ростех, авиасалон макс, жуковский, технологии

На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет

11:38 23.03.2021 (обновлено: 15:39 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Среди разработок "Ростеха" на авиакосмическом салоне МАКС-2021 покажут "принципиально новый самолет", сообщили РИА Новости во в пресс-службе госкорпорации.
К какому именно классу — военному или гражданскому — относится новая машина, в "Ростехе" уточнять не стали.
"Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет", — сказано в релизе.
В авиасалоне будут участвовать все холдинги "Ростеха". Общая площадь экспозиции превысит пять тысяч квадратных метров.
Выставка пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля, заявлены представители более 40 стран, объявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН (Открытое небо) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 17:42
"Ростех" готов модернизировать самолеты "Открытого неба" для новых задач
 
МАКС-2021Денис МантуровРостехАвиасалон МАКСЖуковскийТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния