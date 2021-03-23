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На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет
На МАКС-2021 покажут "принципиально новый" самолет
Среди разработок "Ростеха" на авиакосмическом салоне МАКС-2021 покажут "принципиально новый самолет", сообщили РИА Новости во в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:38
2021-03-23T11:38
2021-03-23T15:39
макс-2021
денис мантуров
ростех
авиасалон макс
жуковский
технологии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Среди разработок "Ростеха" на авиакосмическом салоне МАКС-2021 покажут "принципиально новый самолет", сообщили РИА Новости во в пресс-службе госкорпорации.К какому именно классу — военному или гражданскому — относится новая машина, в "Ростехе" уточнять не стали."Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет", — сказано в релизе.В авиасалоне будут участвовать все холдинги "Ростеха". Общая площадь экспозиции превысит пять тысяч квадратных метров.Выставка пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля, заявлены представители более 40 стран, объявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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макс-2021, денис мантуров, ростех, авиасалон макс, жуковский, технологии
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Среди разработок "Ростеха
" на авиакосмическом салоне МАКС-2021 покажут "принципиально новый самолет", сообщили РИА Новости во в пресс-службе госкорпорации.
К какому именно классу — военному или гражданскому — относится новая машина, в "Ростехе" уточнять не стали.
"Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет", — сказано в релизе.
В авиасалоне будут участвовать все холдинги "Ростеха". Общая площадь экспозиции превысит пять тысяч квадратных метров.
Выставка пройдет в подмосковном Жуковском
20-25 июля, заявлены представители более 40 стран, объявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров
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