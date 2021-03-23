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Самарец, кинувший в жену и полицейских гранату, получил 15 лет колонии
Самарец, кинувший в жену и полицейских гранату, получил 15 лет колонии
Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, ранившего гранатой жену и двоих полицейских, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:35
2021-03-23T17:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
самара
происшествия
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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, ранившего гранатой жену и двоих полицейских, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.В июле 2020 года в Самаре два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты. Правоохранители, приехавшие на семейный конфликт, пытались задержать пьяного мужчину, а тот кинул в них предмет, который взорвался. Позднее выяснилось, что это была граната. Полицейские получили травмы, но смогли задержать мужчину. Через два дня его арестовали на два месяца, а пострадавших сотрудников МВД наградили медалями "За доблесть в службе".По информации прокуратуры, мужчина пытался убить свою супругу, взорвав осколочную гранату марки Ф-1, однако не смог до конца отсоединить предохранительную чеку, из-за чего граната не взорвалась. Тогда он взял вторую гранату и кинул ее в жену и прибывших на место сотрудников полиции, которые получили легкие травмы. В ноябре 2020 года уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном приобретении и хранении взрывного устройства было передано в суд."Приговором Самарского областного суда Балакиреву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в доход государства в размере 50 тысяч рублей и ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1602039675.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия

Самарец, кинувший в жену и полицейских гранату, получил 15 лет колонии

17:35 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, ранившего гранатой жену и двоих полицейских, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
В июле 2020 года в Самаре два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты. Правоохранители, приехавшие на семейный конфликт, пытались задержать пьяного мужчину, а тот кинул в них предмет, который взорвался. Позднее выяснилось, что это была граната. Полицейские получили травмы, но смогли задержать мужчину. Через два дня его арестовали на два месяца, а пострадавших сотрудников МВД наградили медалями "За доблесть в службе".
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По информации прокуратуры, мужчина пытался убить свою супругу, взорвав осколочную гранату марки Ф-1, однако не смог до конца отсоединить предохранительную чеку, из-за чего граната не взорвалась. Тогда он взял вторую гранату и кинул ее в жену и прибывших на место сотрудников полиции, которые получили легкие травмы. В ноябре 2020 года уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном приобретении и хранении взрывного устройства было передано в суд.
"Приговором Самарского областного суда Балакиреву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в доход государства в размере 50 тысяч рублей и ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
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