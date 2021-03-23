https://ria.ru/20210323/samara-1602522355.html

Самарец, кинувший в жену и полицейских гранату, получил 15 лет колонии

Самарец, кинувший в жену и полицейских гранату, получил 15 лет колонии

Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, ранившего гранатой жену и двоих полицейских, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:35

2021-03-23T17:35

2021-03-23T17:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

самара

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Самарский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, ранившего гранатой жену и двоих полицейских, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.В июле 2020 года в Самаре два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты. Правоохранители, приехавшие на семейный конфликт, пытались задержать пьяного мужчину, а тот кинул в них предмет, который взорвался. Позднее выяснилось, что это была граната. Полицейские получили травмы, но смогли задержать мужчину. Через два дня его арестовали на два месяца, а пострадавших сотрудников МВД наградили медалями "За доблесть в службе".По информации прокуратуры, мужчина пытался убить свою супругу, взорвав осколочную гранату марки Ф-1, однако не смог до конца отсоединить предохранительную чеку, из-за чего граната не взорвалась. Тогда он взял вторую гранату и кинул ее в жену и прибывших на место сотрудников полиции, которые получили легкие травмы. В ноябре 2020 года уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном приобретении и хранении взрывного устройства было передано в суд."Приговором Самарского областного суда Балакиреву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в доход государства в размере 50 тысяч рублей и ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1602039675.html

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия