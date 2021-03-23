https://ria.ru/20210323/roskosmos-1602497696.html
В "Роскосмосе" прокомментировали выявленные Счетной палатой нарушения
В "Роскосмосе" прокомментировали выявленные Счетной палатой нарушения
Выявленные Счетной палатой в "Роскосмосе" нарушения не носят материального характера и связаны с порядком оформления документов и отчетности, выработан план... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:48
2021-03-23T15:48
2021-03-23T16:12
алексей кудрин
роскосмос
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Выявленные Счетной палатой в "Роскосмосе" нарушения не носят материального характера и связаны с порядком оформления документов и отчетности, выработан план устранения замечаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ведомство за 2020 год выявило нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей."Проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год. В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера. В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией выработан план устранения замечаний, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены", - сказали в пресс-службе.В "Роскосмосе" особо отметили, что "представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств".
https://ria.ru/20210315/sputnik-1601200053.html
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алексей кудрин, роскосмос, общество