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На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершили сборку реактора
На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершили сборку реактора
На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершена сборка реактора, сообщается на сайте "Росатома". РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:25
2021-03-23T13:25
2021-03-23T13:25
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершена сборка реактора, сообщается на сайте "Росатома"."Специалисты завершили сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Процесс сборки включал установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС), установку блока защитных труб и верхнего блока - крышки реактора", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура химически обессоленной водой и, после получения соответствующих разрешений, начнут этап основных гидравлических испытаний, предшествующих физическому пуску энергоблока.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, новости - ядерные технологии, в мире