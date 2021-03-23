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СМИ рассказало о "расколе в НАТО" после слов Байдена о Путине
СМИ рассказало о "расколе в НАТО" после слов Байдена о Путине
Резкое высказывание президента США Джо Байдена о Владимире Путине поставило страны НАТО перед сложным выбором — поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:52
2021-03-23T19:52
нато
джо байден
владимир путин
германия
турция
сша
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Резкое высказывание президента США Джо Байдена о Владимире Путине поставило страны НАТО перед сложным выбором — поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона, пишет Svenska Dagbladet.На прошлой неделе американский президент в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин "ответит" за "вмешательство в выборы в США", а также допустил грубую ремарку в его адрес. В ответ президент России пожелал Байдену здоровья. Он предложил провести прямую и открытую дискуссию, однако разговор в итоге не состоялся. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого "не было готовности американской стороны"."Раскол в кругах НАТО — свершившийся факт", — считает автор шведской газеты. В публикации отмечается, что члены НАТО полностью зависимы от экономической и военной силы США. Однако, по мнению автора, многие из них в то же время заинтересованы в тесном сотрудничестве с Россией. "Странам, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет трудно", — подчеркивается в статье. В качестве примера автор указывает на "большой газовый бизнес" России и Германии, включая строительство газопровода "Северный поток — 2", на российско-турецкие военные сделки, а также на заинтересованность ряда европейских государств в российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
https://ria.ru/20210323/lev-1602495568.html
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германия
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нато, джо байден, владимир путин, германия, турция, сша

СМИ рассказало о "расколе в НАТО" после слов Байдена о Путине

19:52 23.03.2021
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© REUTERS / Erin Scott
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Резкое высказывание президента США Джо Байдена о Владимире Путине поставило страны НАТО перед сложным выбором — поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона, пишет Svenska Dagbladet.
На прошлой неделе американский президент в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин "ответит" за "вмешательство в выборы в США", а также допустил грубую ремарку в его адрес. В ответ президент России пожелал Байдену здоровья. Он предложил провести прямую и открытую дискуссию, однако разговор в итоге не состоялся. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого "не было готовности американской стороны".
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"Раскол в кругах НАТО — свершившийся факт", — считает автор шведской газеты.
В публикации отмечается, что члены НАТО полностью зависимы от экономической и военной силы США. Однако, по мнению автора, многие из них в то же время заинтересованы в тесном сотрудничестве с Россией.
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"Странам, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет трудно", — подчеркивается в статье.
В качестве примера автор указывает на "большой газовый бизнес" России и Германии, включая строительство газопровода "Северный поток — 2", на российско-турецкие военные сделки, а также на заинтересованность ряда европейских государств в российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
 
НАТОДжо БайденВладимир ПутинГерманияТурцияСША
 
 
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