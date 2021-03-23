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В американской коалиции рассказали об обстреле базы в Сирии
В американской коалиции рассказали об обстреле базы в Сирии
Коалиция США подтверждает обстрел базы в Сирии, но опровергает наличие жертв, сообщил РИА Новости представитель коалиции. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:55
2021-03-23T20:59
сирийские демократические силы
эль-хасаке
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Коалиция США подтверждает обстрел базы в Сирии, но опровергает наличие жертв, сообщил РИА Новости представитель коалиции.Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал о возможных ранениях при обстреле баз в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Власти Сирии называют их присутствие незаконным.
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сирийские демократические силы, эль-хасаке, сирия, сша, в мире

В американской коалиции рассказали об обстреле базы в Сирии

20:55 23.03.2021 (обновлено: 20:59 23.03.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Коалиция США подтверждает обстрел базы в Сирии, но опровергает наличие жертв, сообщил РИА Новости представитель коалиции.

"Сегодня утром одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико. Раненых и повреждений не было", - заявил представитель коалиции.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 20:08Война в Сирии
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Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал о возможных ранениях при обстреле баз в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Власти Сирии называют их присутствие незаконным.
 
Сирийские демократические силыЭль-ХасакеСирияСШАВ мире
 
 
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