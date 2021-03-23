https://ria.ru/20210323/rakety-1602551274.html

В американской коалиции рассказали об обстреле базы в Сирии

В американской коалиции рассказали об обстреле базы в Сирии

Коалиция США подтверждает обстрел базы в Сирии, но опровергает наличие жертв, сообщил РИА Новости представитель коалиции. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:55

2021-03-23T20:55

2021-03-23T20:59

сирийские демократические силы

эль-хасаке

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Коалиция США подтверждает обстрел базы в Сирии, но опровергает наличие жертв, сообщил РИА Новости представитель коалиции.Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал о возможных ранениях при обстреле баз в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Власти Сирии называют их присутствие незаконным.

https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html

эль-хасаке

сирия

сша

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сирийские демократические силы, эль-хасаке, сирия, сша, в мире