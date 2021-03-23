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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html
Путин привился от коронавируса
Путин привился от коронавируса
Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:05
2021-03-23T22:24
распространение коронавируса
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что глава государства чувствует себя хорошо, завтра у него будет полноценный рабочий день.О своих планах вакцинироваться президент объявил накануне. В его администрации не уточнили, какой именно препарат выбрал Путин, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.Также Песков сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры. Он отметил, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин.В России зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
https://ria.ru/20210323/privivka-1602457215.html
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353
60
здоровье - общество, владимир путин

Путин привился от коронавируса

21:05 23.03.2021 (обновлено: 22:24 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что глава государства чувствует себя хорошо, завтра у него будет полноценный рабочий день.
О своих планах вакцинироваться президент объявил накануне. В его администрации не уточнили, какой именно препарат выбрал Путин, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.
Также Песков сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры. Он отметил, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 12:45Распространение коронавируса
Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку публично
В России зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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