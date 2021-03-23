https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html

Путин привился от коронавируса

Путин привился от коронавируса

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:05

2021-03-23T21:05

2021-03-23T22:24

распространение коронавируса

здоровье - общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602361217_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_9109b96003021dff3c83fb19cfcecfdd.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что глава государства чувствует себя хорошо, завтра у него будет полноценный рабочий день.О своих планах вакцинироваться президент объявил накануне. В его администрации не уточнили, какой именно препарат выбрал Путин, но подчеркнули, что это будет одна из трех российских разработок.Также Песков сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры. Он отметил, что глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин.В России зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

https://ria.ru/20210323/privivka-1602457215.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин