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Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:43
2021-03-23T20:43
роман путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.По словам собеседника агентства, отделения комитета будут созданы в каждом регионе, они станут заниматься на местах "наведением порядка" в самых разных сферах - ЖКХ, медицина, образование, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействием с властями всех уровней.В декабре прошлого года сообщалось, что предприниматель, бывший сотрудник ФСБ, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение о создании было принято на учредительном съезде во вторник. В ходе тайного голосования Путин был избран председателем партии. В настоящее время в списке зарегистрированных политических партий РФ на сайте Минюста "Россия без коррупции" не значится.
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роман путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента

20:43 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель политической партии "Россия против коррупции" Роман Путин на съезде партии
Председатель политической партии Россия против коррупции Роман Путин на съезде партии - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.

"Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе двоюродного племянника Путина.

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По словам собеседника агентства, отделения комитета будут созданы в каждом регионе, они станут заниматься на местах "наведением порядка" в самых разных сферах - ЖКХ, медицина, образование, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействием с властями всех уровней.
В декабре прошлого года сообщалось, что предприниматель, бывший сотрудник ФСБ, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение о создании было принято на учредительном съезде во вторник. В ходе тайного голосования Путин был избран председателем партии. В настоящее время в списке зарегистрированных политических партий РФ на сайте Минюста "Россия без коррупции" не значится.
 
Роман ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинПолитика
 
 
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