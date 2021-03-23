https://ria.ru/20210323/putin-1602549955.html

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:43

2021-03-23T20:43

2021-03-23T20:43

роман путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.По словам собеседника агентства, отделения комитета будут созданы в каждом регионе, они станут заниматься на местах "наведением порядка" в самых разных сферах - ЖКХ, медицина, образование, а также патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействием с властями всех уровней.В декабре прошлого года сообщалось, что предприниматель, бывший сотрудник ФСБ, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение о создании было принято на учредительном съезде во вторник. В ходе тайного голосования Путин был избран председателем партии. В настоящее время в списке зарегистрированных политических партий РФ на сайте Минюста "Россия без коррупции" не значится.

https://ria.ru/20200123/1563788484.html

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роман путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика