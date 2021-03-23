Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/putin-1602458953.html
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения относительно возможности возглавить партийный список "Единой России" на парламентских выборах осенью,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:50
2021-03-23T12:50
единая россия
сергей неверов
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601836316_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c56159ac8179a98f3143b4d2a16b8f13.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения относительно возможности возглавить партийный список "Единой России" на парламентских выборах осенью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава государства, скорее всего, не возглавит партсписок ЕР."Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - сказал он журналистам.Ранее ряд Telegram-каналов распространяли информацию о том, что лидер фракции ЕР Сергей Неверов на встрече президента с главами думских фракций якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Однако этого не случилось.
https://ria.ru/20210317/praymeriz-1601596302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601836316_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_3dae9213693562e6ae9e30836dd1a437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единая россия, сергей неверов, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах

12:50 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения относительно возможности возглавить партийный список "Единой России" на парламентских выборах осенью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава государства, скорее всего, не возглавит партсписок ЕР.
"Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось", - сказал он журналистам.
Ранее ряд Telegram-каналов распространяли информацию о том, что лидер фракции ЕР Сергей Неверов на встрече президента с главами думских фракций якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Однако этого не случилось.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 10:48
Толстой зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России"
 
Единая РоссияСергей НеверовДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Лента новостейМолния