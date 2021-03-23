Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе насчет "военной угрозы", которая якобы исходит из Калининграда.
По его мнению, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе.
"США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу", — написал Пушков в Telegram.
Сенатор считает, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.
"Без такой регулярной "аналитической истерии" и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ", — заключил он.
В начале марта бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.
Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать". Он назвал статью "апологией войны и желанием поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках".
Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал высказывание польского генерала недружественным и несовременным.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности.
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