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https://ria.ru/20210323/pushkov-1602411639.html
Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
Сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе насчет "военной угрозы", которая якобы исходит из Калининграда. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T01:33
2021-03-23T01:33
россия
антон алиханов
дмитрий новиков
восточная европа
госдума рф
нато
алексей пушков
сша
калининград
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе насчет "военной угрозы", которая якобы исходит из Калининграда.По его мнению, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе.Сенатор считает, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.В начале марта бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать". Он назвал статью "апологией войны и желанием поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках". Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал высказывание польского генерала недружественным и несовременным.Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности.
https://ria.ru/20210307/kaliningrad-1600286565.html
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россия, антон алиханов, дмитрий новиков, восточная европа, госдума рф, нато, алексей пушков, сша, калининград, в мире

Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда

01:33 23.03.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе насчет "военной угрозы", которая якобы исходит из Калининграда.
По его мнению, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе.

"США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу", — написал Пушков в Telegram.

Сенатор считает, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.
"Без такой регулярной "аналитической истерии" и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ", — заключил он.
В начале марта бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.
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Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать". Он назвал статью "апологией войны и желанием поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках".
Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал высказывание польского генерала недружественным и несовременным.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности.
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РоссияАнтон АлихановДмитрий НовиковВосточная ЕвропаГосдума РФНАТОАлексей ПушковСШАКалининградВ мире
 
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