https://ria.ru/20210323/pushkov-1602411639.html

Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда

Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда

Сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе насчет "военной угрозы", которая якобы исходит из Калининграда. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T01:33

2021-03-23T01:33

2021-03-23T01:33

россия

антон алиханов

дмитрий новиков

восточная европа

госдума рф

нато

алексей пушков

сша

калининград

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался о вероятных причинах нагнетания истерии на Западе насчет "военной угрозы", которая якобы исходит из Калининграда.По его мнению, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе.Сенатор считает, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.В начале марта бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.Комментируя публикацию, губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал перестать фантазировать о том, "какие танки по какой брусчатке будут ехать". Он назвал статью "апологией войны и желанием поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках". Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал высказывание польского генерала недружественным и несовременным.Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что внимание Запада к Калининградской области уже становится тенденцией, а, следовательно, ее нужно учитывать при выработке стратегии национальной безопасности.

https://ria.ru/20210307/kaliningrad-1600286565.html

https://ria.ru/20210225/stsenariy-1598997519.html

россия

восточная европа

сша

калининград

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россия, антон алиханов, дмитрий новиков, восточная европа, госдума рф, нато, алексей пушков, сша, калининград, в мире