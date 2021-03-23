МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС в Пекине из-за санкций
07:37 23.03.2021 (обновлено: 10:54 23.03.2021)
Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган подчеркнул, что санкции ЕС основаны на лжи и фейковых новостях и не имеют законных оснований.
"У ЕС нет права считать себя экспертом в сфере прав человека. Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибок и исправить их, прекратить противостояние, чтобы не нанести еще больший вред китайско-европейским отношениям", — заявил он, добавив, что решимость Китая по защите своего суверенитета, безопасности и интересов развития остается неизменной.
Накануне Евросоюз внес четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список. Их обвиняют в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории.
Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.
Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.