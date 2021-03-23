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МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС в Пекине из-за санкций
МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС в Пекине из-за санкций
Китайский МИД вызвал к себе главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест из-за введенных ЕС санкций. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:37
2021-03-23T10:54
евросоюз
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Китайский МИД вызвал к себе главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест из-за введенных ЕС санкций. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган подчеркнул, что санкции ЕС основаны на лжи и фейковых новостях и не имеют законных оснований. Накануне Евросоюз внес четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список. Их обвиняют в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории.Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.
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евросоюз, китай, в мире

МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС в Пекине из-за санкций

07:37 23.03.2021 (обновлено: 10:54 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Китайский МИД вызвал к себе главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест из-за введенных ЕС санкций. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган подчеркнул, что санкции ЕС основаны на лжи и фейковых новостях и не имеют законных оснований.

"У ЕС нет права считать себя экспертом в сфере прав человека. Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибок и исправить их, прекратить противостояние, чтобы не нанести еще больший вред китайско-европейским отношениям", — заявил он, добавив, что решимость Китая по защите своего суверенитета, безопасности и интересов развития остается неизменной.

Накануне Евросоюз внес четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список. Их обвиняют в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории.
Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.
Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.
Министр иностранных дел КНР Ван И во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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