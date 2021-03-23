https://ria.ru/20210323/protest-1602419258.html

МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС в Пекине из-за санкций

МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС в Пекине из-за санкций

Китайский МИД вызвал к себе главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест из-за введенных ЕС санкций. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:37

2021-03-23T07:37

2021-03-23T10:54

евросоюз

китай

в мире

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ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Китайский МИД вызвал к себе главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест из-за введенных ЕС санкций. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган подчеркнул, что санкции ЕС основаны на лжи и фейковых новостях и не имеют законных оснований. Накануне Евросоюз внес четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список. Их обвиняют в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории.Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.Запад обвиняет власти Китая в притеснении уйгуров и других групп мусульман. В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации представили доклад, в котором говорилось, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе могут находиться до миллиона уйгуров. Пекин отвергает все обвинения, утверждая, что связанные с Синьцзяном проблемы касаются не прав человека, а насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20210323/sanktsii-1602419383.html

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евросоюз, китай, в мире