https://ria.ru/20210323/problema-1602556044.html

Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения

Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала самой главной проблемой системы здравоохранения РФ кадровую. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:41

2021-03-23T21:41

2021-03-23T21:41

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала самой главной проблемой системы здравоохранения РФ кадровую.Вице-премьер также отметила, что до сих пор идет спор между представителями системы здравоохранения и финансовой системы о том, достаточно ли в системе денег."Я считаю, что недостаточно", - отметила Голикова. Если бы денег было достаточно, не приходилось бы принимать решения о финансировании отдельных направлений из федерального или региональных бюджетов."Сейчас как раз оцениваем это... очень надеюсь, что найдем какой-то путь решения", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20210323/lokdaun-1602551373.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, общество