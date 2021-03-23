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Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения
Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала самой главной проблемой системы здравоохранения РФ кадровую. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:41
2021-03-23T21:41
2021-03-23T21:41
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала самой главной проблемой системы здравоохранения РФ кадровую.Вице-премьер также отметила, что до сих пор идет спор между представителями системы здравоохранения и финансовой системы о том, достаточно ли в системе денег."Я считаю, что недостаточно", - отметила Голикова. Если бы денег было достаточно, не приходилось бы принимать решения о финансировании отдельных направлений из федерального или региональных бюджетов."Сейчас как раз оцениваем это... очень надеюсь, что найдем какой-то путь решения", - добавила вице-премьер.
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
назвала самой главной проблемой системы здравоохранения РФ кадровую.
"Наверное, кадровая - недостаток врачей, которая предопределяет во многих регионах страны доступность медицинской помощи для отдаленных и малонаселённых пунктов. Очень надеюсь на начатую по поручению президента программу по модернизации первичного звена здравоохранения", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, какая по ее мнению самая главная проблема российского здравоохранения.
Вице-премьер также отметила, что до сих пор идет спор между представителями системы здравоохранения и финансовой системы о том, достаточно ли в системе денег.
"Я считаю, что недостаточно", - отметила Голикова. Если бы денег было достаточно, не приходилось бы принимать решения о финансировании отдельных направлений из федерального или региональных бюджетов.
"Сейчас как раз оцениваем это... очень надеюсь, что найдем какой-то путь решения", - добавила вице-премьер.