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Путин привьется от коронавируса до конца дня
Путин привьется от коронавируса до конца дня
Президент Владимир Путин еще не привился от COVID-19, но ожидается, что сделает это до конца дня, вечером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:43
2021-03-23T12:43
2021-03-23T13:04
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин еще не привился от COVID-19, но ожидается, что сделает это до конца дня, вечером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вам придется верить на слово", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, покажут ли, как прививается президент, или придется поверить на слово.Песков также затруднился сказать, будет ли Путин прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. "Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано", — отметил он.Песков также обратил внимание на рабочий график президента и на то, что все будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что все три российские вакцины "подтвердили свою эффективность и надежность"."Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет", — отметил Песков.По его словам, президент сделает "одну из трех" российских прививок."Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные", — подчеркнул Песков."Президент на встрече с главными редакторами говорил, что к началу осени ему уже нужно быть в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений, с точки зрения неограниченного режима общения с людьми, с точки зрения того, что в сентябре будут думские выборы и так далее. И что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет, вот о чем говорил президент", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему президент решил пройти вакцинацию от коронавируса сейчас, хотя ранее звучали заявления о том, что это может произойти ближе к осени.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/sputnik-1602448643.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Президент Владимир Путин
еще не привился от COVID-19, но ожидается, что сделает это до конца дня, вечером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Наверняка вы меня спросите, привился ли уже президент, я вам скажу - нет, пока сейчас идет рабочий график, рабочая встреча, пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает", — рассказал Песков.
"Вам придется верить на слово", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, покажут ли, как прививается президент, или придется поверить на слово.
Песков также затруднился сказать, будет ли Путин прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. "Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано", — отметил он.
Песков также обратил внимание на рабочий график президента и на то, что все будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что все три российские вакцины "подтвердили свою эффективность и надежность".
"Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет", — отметил Песков.
По его словам, президент сделает "одну из трех" российских прививок.
"Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные", — подчеркнул Песков.
"Президент на встрече с главными редакторами говорил, что к началу осени ему уже нужно быть в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений, с точки зрения неограниченного режима общения с людьми, с точки зрения того, что в сентябре будут думские выборы и так далее. И что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет, вот о чем говорил президент", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему президент решил пройти вакцинацию от коронавируса сейчас, хотя ранее звучали заявления о том, что это может произойти ближе к осени.