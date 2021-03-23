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Бизнесмен Пригожин основал "Фонд борьбы с репрессиями"
Бизнесмен Пригожин основал "Фонд борьбы с репрессиями"
Предприниматель Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с репрессиями" (ФБР). РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:43
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россия
фбр
евгений пригожин
сша
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предприниматель Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с репрессиями" (ФБР).Фонд уже подал документы на регистрацию, работа идет в режиме инициативной группы.США внесли Пригожина, предположительно связанные с ним три компании и еще 12 человек в санкционный список, их обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В Москве не раз называли претензии Вашингтона по этому вопросу голословными.В разбирательстве приняли участие только принадлежащие Пригожину "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". Их представители добились закрытия дела до суда по просьбе Минюста США. В Минюсте США это объяснили нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры.ФБР несколько раз публиковало список разыскиваемых лиц, в котором есть Пригожин, за содействие в его задержании объявили вознаграждение в 250 тысяч долларов. В понедельник бизнесмен написал заявление в Следственный комитет, в котором говорится, что США пытаются организовать его похищение. Он настаивает, что не совершал никаких преступлений ни в России, ни в других странах, а свое преследование считает политически мотивированным.Осенью 2020 года Совет Евросоюза включил Пригожина в санкционный список по Ливии. Сам предприниматель в связи с этим заявлял, что у него нет бизнес-проектов в этой стране.
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россия
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россия, фбр, евгений пригожин, сша, общество

Бизнесмен Пригожин основал "Фонд борьбы с репрессиями"

09:43 23.03.2021 (обновлено: 10:29 23.03.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Предприниматель Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с репрессиями" (ФБР).

"Цели и задачи <...> — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов", — поясняется на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Фонд уже подал документы на регистрацию, работа идет в режиме инициативной группы.
США внесли Пригожина, предположительно связанные с ним три компании и еще 12 человек в санкционный список, их обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В Москве не раз называли претензии Вашингтона по этому вопросу голословными.
В разбирательстве приняли участие только принадлежащие Пригожину "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". Их представители добились закрытия дела до суда по просьбе Минюста США.
В Минюсте США это объяснили нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры.
ФБР несколько раз публиковало список разыскиваемых лиц, в котором есть Пригожин, за содействие в его задержании объявили вознаграждение в 250 тысяч долларов. В понедельник бизнесмен написал заявление в Следственный комитет, в котором говорится, что США пытаются организовать его похищение. Он настаивает, что не совершал никаких преступлений ни в России, ни в других странах, а свое преследование считает политически мотивированным.
Осенью 2020 года Совет Евросоюза включил Пригожина в санкционный список по Ливии. Сам предприниматель в связи с этим заявлял, что у него нет бизнес-проектов в этой стране.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 09:00
Кадыров попросил у ФБР 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
 
РоссияФБРЕвгений ПригожинСШАОбщество
 
 
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