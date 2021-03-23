https://ria.ru/20210323/prigovor-1602517677.html
Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке
Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке
Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, к девяти годам колонии строго... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:16
2021-03-23T17:16
2021-03-23T17:16
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, к девяти годам колонии строго режима, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.Следствием и судом установлено, что утром 10 декабря 2018 года в подсобном помещении жилого дома по улице Грина в Москве, между Гайратом Худоёровым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками и похитил ее ювелирные украшения. Он завернул тело убитой в ковер, вывез на тележке и поместил в мусорный контейнер для крупногабаритных отходов.Она уточнила, что приговором суда, мужчина признан виновным в убийстве и краже, совершенной с причинением значительного ущерба.По словам Ивановой, мотивом для убийства стало требование потерпевшей "передать ей денежные средства под угрозой сообщения в правоохранительные органы сведений о якобы совершенном им в отношении нее преступления против ее половой свободы".
https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы
, к девяти годам колонии строго режима, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова
.
Следствием и судом установлено, что утром 10 декабря 2018 года в подсобном помещении жилого дома по улице Грина в Москве, между Гайратом Худоёровым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками и похитил ее ювелирные украшения. Он завернул тело убитой в ковер, вывез на тележке и поместил в мусорный контейнер для крупногабаритных отходов.
"Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изобличающих фигуранта в совершенном преступлении. Под тяжестью имеющихся доказательств обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда Худоёрову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - сообщила Иванова.
Она уточнила, что приговором суда, мужчина признан виновным в убийстве и краже, совершенной с причинением значительного ущерба.
По словам Ивановой, мотивом для убийства стало требование потерпевшей "передать ей денежные средства под угрозой сообщения в правоохранительные органы сведений о якобы совершенном им в отношении нее преступления против ее половой свободы".