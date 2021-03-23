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Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке
Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке
Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, к девяти годам колонии строго... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:16
2021-03-23T17:16
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, к девяти годам колонии строго режима, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.Следствием и судом установлено, что утром 10 декабря 2018 года в подсобном помещении жилого дома по улице Грина в Москве, между Гайратом Худоёровым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками и похитил ее ювелирные украшения. Он завернул тело убитой в ковер, вывез на тележке и поместил в мусорный контейнер для крупногабаритных отходов.Она уточнила, что приговором суда, мужчина признан виновным в убийстве и краже, совершенной с причинением значительного ущерба.По словам Ивановой, мотивом для убийства стало требование потерпевшей "передать ей денежные средства под угрозой сообщения в правоохранительные органы сведений о якобы совершенном им в отношении нее преступления против ее половой свободы".
https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке

17:16 23.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, к девяти годам колонии строго режима, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Следствием и судом установлено, что утром 10 декабря 2018 года в подсобном помещении жилого дома по улице Грина в Москве, между Гайратом Худоёровым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками и похитил ее ювелирные украшения. Он завернул тело убитой в ковер, вывез на тележке и поместил в мусорный контейнер для крупногабаритных отходов.
"Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изобличающих фигуранта в совершенном преступлении. Под тяжестью имеющихся доказательств обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда Худоёрову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - сообщила Иванова.
Она уточнила, что приговором суда, мужчина признан виновным в убийстве и краже, совершенной с причинением значительного ущерба.
По словам Ивановой, мотивом для убийства стало требование потерпевшей "передать ей денежные средства под угрозой сообщения в правоохранительные органы сведений о якобы совершенном им в отношении нее преступления против ее половой свободы".
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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