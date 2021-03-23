https://ria.ru/20210323/prigovor-1602517677.html

Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке

Суд вынес приговор мужчине, который убил подругу и спрятал тело в мусорке

Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, к девяти годам колонии строго... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:16

2021-03-23T17:16

2021-03-23T17:16

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд приговорил мужчину, который руками задушил свою знакомую, а после спрятал ее тело в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, к девяти годам колонии строго режима, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.Следствием и судом установлено, что утром 10 декабря 2018 года в подсобном помещении жилого дома по улице Грина в Москве, между Гайратом Худоёровым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками и похитил ее ювелирные украшения. Он завернул тело убитой в ковер, вывез на тележке и поместил в мусорный контейнер для крупногабаритных отходов.Она уточнила, что приговором суда, мужчина признан виновным в убийстве и краже, совершенной с причинением значительного ущерба.По словам Ивановой, мотивом для убийства стало требование потерпевшей "передать ей денежные средства под угрозой сообщения в правоохранительные органы сведений о якобы совершенном им в отношении нее преступления против ее половой свободы".

https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия