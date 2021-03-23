"Он вел дневник". На Урале ищут жертв охотника за азиатками
08:00 23.03.2021 (обновлено: 08:08 23.03.2021)
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Двадцатипятилетний Иван Ильин из Екатеринбурга интересовался историей и культурой Страны восходящего солнца, зарабатывал на переводах с японского. Увлекался комиксами, фильмами и литературой с жесткими сценами пыток над азиатскими девушками. И настолько впечатлился, что решил сам попробовать. В январе его задержали, предъявив обвинение в покушении на убийство. Жертвы выжили, но остались инвалидами. В региональном СК считают, что Ильин может быть причастен и к другим особо тяжким преступлениям.
"Средний палец полностью отсечен"
В начале сентября прошлого года екатеринбуржец напал на 17-летнюю девушку прямо в подъезде. Елена (имя изменено) стояла у лифта, когда он подошел сзади и нанес два удара ножом — в спину и живот. Все попало на камеру видеонаблюдения. По информации следствия, в тот вечер Ильин увидел Елену на остановке "Проспект Ленина". Когда она села в автобус, последовал за ней до конечной точки маршрута на улице Соболева. Действовал целенаправленно: убедившись, что на лестничной площадке никого нет, атаковал и скрылся.
Елену обнаружили соседи. На скорой в тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Родственники пострадавшей в комментарии местному телеканалу сообщили, что ей удалили почку и часть кишечника. Выписали только в октябре. Елена — уроженка Киргизии, в Екатеринбург приехала погостить.
© Сообщество "Инцидент Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте"Нападение с ножом на девушку. Стоп-кадр видео
Нападение с ножом на девушку. Стоп-кадр видео
В следующий раз Ильин вышел на охоту в январе. Девятнадцатилетняя Гуля Белек кызы возвращалась домой поздно. "Я работала флористом. Заканчивала обычно в десять. В тот день освободилась чуть раньше. Все как обычно: села на трамвай, вышла у станции метро "Уралмаш". Место людное", — рассказывает она РИА Новости. Иван проследовал за ней до арки, соединяющей два здания — на улице Краснофлотцев и проспекте Космонавтов, — а затем накинулся.
"Помню все смутно. Я инстинктивно потянулась к голове левой рукой, когда почувствовала острую боль. Следом еще два удара. Потом в арку заехал автомобиль. Нападавший, видимо, испугался, бросил тесак и скрылся. А я стала махать рукой машине, зовя на помощь. Тогда и заметила, что средний палец отсечен, мизинец еле держится — висит на коже… — вспоминает Гуля, с трудом сдерживая слезы. — Ко мне подбежали парень с девушкой, а я даже не могла объяснить, что случилось. Просто с ужасом смотрела на свою руку".
Молодые люди вызвали скорую и полицию, помогли Гуле найти отрезанный средний палец. Девушку доставили в Центральную клиническую больницу № 23. У Белек кызы диагностировали сотрясение мозга и перелом левой теменной кости, наложили швы. "Глубокие порезы были еще на указательном и безымянном пальцах. Мизинец пришили. А по поводу среднего врач вынес вердикт: "Не пришьешь".
© Фото : предоставлено Гулей Белек кызыГуля Белек кызы
© Фото : предоставлено Гулей Белек кызы
Гуля Белек кызы
Ее выписали 18 января, но через полторы недели снова госпитализировали — с эпилепсией. "Я провела в больнице пять дней, мне назначили лечение. Это, как мне объяснили, посттравматическое. Принимаю таблетки, которые прописали. Но это не гарантия, что приступ не повторится".
"Чужими себя не считаем"
Гуля волновалась за мизинец: его хоть и пришили, но не было уверенности, что приживется. "Мы стали искать частную клинику. Помочь предложили в Москве. Однако выставили счет за операцию: почти триста тысяч (смета есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Столько у нас не было, — продолжает Гуля. — Мама — простой продавец. Когда я вернусь в строй — непонятно. Еще сестра младшая. Объявили сбор в соцсетях, обратились в СМИ. В итоге через незнакомых людей вышла на хорошего врача в Екатеринбурге. Он и прооперировал в начале марта".
Белек кызы поставили аппарат Илизарова. Ходить с ним до середины апреля. Потратили больше 70 тысяч. Но впереди еще много расходов на лекарства и консультации врача. Гуле также порекомендовали нарастить средний палец из биологического материала, взятого из других частей тела. "А толку? Палец все равно двигаться не сможет. Да и смотреться будет неестественно". Девушка мечтает о хорошем бионическом протезе, хотя накопить на такой самостоятельно вряд ли удастся.
Ее мать говорить о случившемся без слез не может: "Мы переехали из Киргизии в Екатеринбург 16 лет назад в поисках лучшей жизни. Получили гражданство — чужими себя здесь не считаем". Гуля жила одна на съемной квартире, "хотела самостоятельности". Теперь вернулась под мамино крыло. "Одной на улице мне страшно. Каждый раз оборачиваюсь, когда мимо кто-то идет. По ночам снятся кошмары. Я посещаю психолога. Не знаю, поможет ли. Тот вечер я никогда не забуду…" — признается девушка.
© Фото : предоставлено Гулей Белек кызыЛевая рука Гули
© Фото : предоставлено Гулей Белек кызы
Левая рука Гули
"Хорошо рисует, переводит"
Ильина задержали 16 января, сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сотрудники полиции и Следственного комитета схватили подозреваемого на улице Шарташской, недалеко от дома, где он снимал квартиру с 2018 года.
"Зарегистрирован задержанный в Кургане. Ранее в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, не женат. Переводит с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал переводами, продавал свои картины. На учете у психиатра не состоял. Увлекается холодным оружием", — уточнил Горелых. При обыске у подозреваемого обнаружили целый арсенал ножей.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области проинформировали, что Ильину предъявили обвинение по нескольким статьям. Семнадцатого января его заключили под стражу.
Фото с проверки показаний на месте
Предварительное следствие еще не окончено, обратил внимание в комментарии РИА Новости представитель Гули адвокат Игорь Жуков. "Компенсация причиненного здоровью вреда предусмотрена законом. Пострадавшие могут подать гражданский иск в любой момент. Однако нужно понимать, какую сумму указывать. Ведь лечение продолжается. Сколько еще придется потратить — неизвестно". Жуков пытался связаться с родителями Ильина, чтобы обсудить компенсацию, но те не желают общаться. Хотя известно, что он из благополучной семьи.
Адвокат добавляет: сейчас Ильин находится в стационаре — на психолого-психиатрической экспертизе. Под стражей он пробудет как минимум до июня. "Как только выйдет обвинительное заключение, дело направят в суд. Говорить о мотивах его действий и ставить вопрос о вменяемости пока рано".
Нож Ильина
"У меня такая аура"
Об Иване Ильине известно не так много: окончив школу, переехал из Кургана в Екатеринбург, поступил в Уральский федеральный университет на лингвиста-востоковеда, получил диплом магистра. Интересуется японской культурой и историей. Во "Вконтакте" ведет два паблика, на которые подписались больше 3,5 тысячи человек.
В одной группе он публиковал переведенные им выдержки из японского журнала военных времен с описанием исторических событий. В другой выкладывал собственные переводы книг на разные темы. Кроме того, готовил субтитры к японским фильмам и видеороликам. Даже выпустил несколько номеров журнала — с японскими пьесами, стихами, комиксами. Тематика одна: пытки и насилие над азиатками.
Под одним из постов Ильин написал, что последние месяцы (перед тем как его задержали) сводил концы с концами за счет переводов. "Пытаюсь выйти на издательства, чтобы не оказаться на грани разорения. Есть тут кто? <…> Может, у меня такая аура, что со мной не хотят иметь дело?"
Зимой 2020-го Ильин выложил в группе собственное произведение — "трактат из семи частей". Там он критикует "приевшиеся взгляды" на женщин и практически обожествляет красоту представительниц Азии.
"Знаю, что он вел дневник. Он описал прошлогоднее нападение, а также покушение на меня, — говорит Гуля. — Он думал, что убил первую жертву. А потом из новостей узнал, что она жива. Тогда решил, что следующую обязательно убьет. То есть меня".
Почему увлечение холодным оружием и женщинами азиатской наружности трансформировалось в маниакальные наклонности, экспертам еще предстоит выяснить. Тем временем в СК по Свердловской области нам сказали: есть основания полагать, что Ильин причастен и к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Следователи просят всех, кому что-либо известно, сообщить об этом по номерам: 8 (343) 297-71-62, 8 (343) 297-72-63.