https://ria.ru/20210323/prestuplenie-1602374969.html

"Он вел дневник". На Урале ищут жертв охотника за азиатками

"Он вел дневник". На Урале ищут жертв охотника за азиатками

Двадцатипятилетний Иван Ильин из Екатеринбурга интересовался историей и культурой Страны восходящего солнца, зарабатывал на переводах с японского. Увлекался... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:08

валерий горелых

гумвд

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Двадцатипятилетний Иван Ильин из Екатеринбурга интересовался историей и культурой Страны восходящего солнца, зарабатывал на переводах с японского. Увлекался комиксами, фильмами и литературой с жесткими сценами пыток над азиатскими девушками. И настолько впечатлился, что решил сам попробовать. В январе его задержали, предъявив обвинение в покушении на убийство. Жертвы выжили, но остались инвалидами. В региональном СК считают, что Ильин может быть причастен и к другим особо тяжким преступлениям. "Средний палец полностью отсечен"В начале сентября прошлого года екатеринбуржец напал на 17-летнюю девушку прямо в подъезде. Елена (имя изменено) стояла у лифта, когда он подошел сзади и нанес два удара ножом — в спину и живот. Все попало на камеру видеонаблюдения. По информации следствия, в тот вечер Ильин увидел Елену на остановке "Проспект Ленина". Когда она села в автобус, последовал за ней до конечной точки маршрута на улице Соболева. Действовал целенаправленно: убедившись, что на лестничной площадке никого нет, атаковал и скрылся.Елену обнаружили соседи. На скорой в тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Родственники пострадавшей в комментарии местному телеканалу сообщили, что ей удалили почку и часть кишечника. Выписали только в октябре. Елена — уроженка Киргизии, в Екатеринбург приехала погостить.В следующий раз Ильин вышел на охоту в январе. Девятнадцатилетняя Гуля Белек кызы возвращалась домой поздно. "Я работала флористом. Заканчивала обычно в десять. В тот день освободилась чуть раньше. Все как обычно: села на трамвай, вышла у станции метро "Уралмаш". Место людное", — рассказывает она РИА Новости. Иван проследовал за ней до арки, соединяющей два здания — на улице Краснофлотцев и проспекте Космонавтов, — а затем накинулся.Молодые люди вызвали скорую и полицию, помогли Гуле найти отрезанный средний палец. Девушку доставили в Центральную клиническую больницу № 23. У Белек кызы диагностировали сотрясение мозга и перелом левой теменной кости, наложили швы. "Глубокие порезы были еще на указательном и безымянном пальцах. Мизинец пришили. А по поводу среднего врач вынес вердикт: "Не пришьешь". Ее выписали 18 января, но через полторы недели снова госпитализировали — с эпилепсией. "Я провела в больнице пять дней, мне назначили лечение. Это, как мне объяснили, посттравматическое. Принимаю таблетки, которые прописали. Но это не гарантия, что приступ не повторится"."Чужими себя не считаем"Гуля волновалась за мизинец: его хоть и пришили, но не было уверенности, что приживется. "Мы стали искать частную клинику. Помочь предложили в Москве. Однако выставили счет за операцию: почти триста тысяч (смета есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Столько у нас не было, — продолжает Гуля. — Мама — простой продавец. Когда я вернусь в строй — непонятно. Еще сестра младшая. Объявили сбор в соцсетях, обратились в СМИ. В итоге через незнакомых людей вышла на хорошего врача в Екатеринбурге. Он и прооперировал в начале марта".Белек кызы поставили аппарат Илизарова. Ходить с ним до середины апреля. Потратили больше 70 тысяч. Но впереди еще много расходов на лекарства и консультации врача. Гуле также порекомендовали нарастить средний палец из биологического материала, взятого из других частей тела. "А толку? Палец все равно двигаться не сможет. Да и смотреться будет неестественно". Девушка мечтает о хорошем бионическом протезе, хотя накопить на такой самостоятельно вряд ли удастся. Ее мать говорить о случившемся без слез не может: "Мы переехали из Киргизии в Екатеринбург 16 лет назад в поисках лучшей жизни. Получили гражданство — чужими себя здесь не считаем". Гуля жила одна на съемной квартире, "хотела самостоятельности". Теперь вернулась под мамино крыло. "Одной на улице мне страшно. Каждый раз оборачиваюсь, когда мимо кто-то идет. По ночам снятся кошмары. Я посещаю психолога. Не знаю, поможет ли. Тот вечер я никогда не забуду…" — признается девушка."Хорошо рисует, переводит"Ильина задержали 16 января, сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сотрудники полиции и Следственного комитета схватили подозреваемого на улице Шарташской, недалеко от дома, где он снимал квартиру с 2018 года. "Зарегистрирован задержанный в Кургане. Ранее в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, не женат. Переводит с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал переводами, продавал свои картины. На учете у психиатра не состоял. Увлекается холодным оружием", — уточнил Горелых. При обыске у подозреваемого обнаружили целый арсенал ножей. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области проинформировали, что Ильину предъявили обвинение по нескольким статьям. Семнадцатого января его заключили под стражу.Предварительное следствие еще не окончено, обратил внимание в комментарии РИА Новости представитель Гули адвокат Игорь Жуков. "Компенсация причиненного здоровью вреда предусмотрена законом. Пострадавшие могут подать гражданский иск в любой момент. Однако нужно понимать, какую сумму указывать. Ведь лечение продолжается. Сколько еще придется потратить — неизвестно". Жуков пытался связаться с родителями Ильина, чтобы обсудить компенсацию, но те не желают общаться. Хотя известно, что он из благополучной семьи. Адвокат добавляет: сейчас Ильин находится в стационаре — на психолого-психиатрической экспертизе. Под стражей он пробудет как минимум до июня. "Как только выйдет обвинительное заключение, дело направят в суд. Говорить о мотивах его действий и ставить вопрос о вменяемости пока рано". "У меня такая аура"Об Иване Ильине известно не так много: окончив школу, переехал из Кургана в Екатеринбург, поступил в Уральский федеральный университет на лингвиста-востоковеда, получил диплом магистра. Интересуется японской культурой и историей. Во "Вконтакте" ведет два паблика, на которые подписались больше 3,5 тысячи человек. В одной группе он публиковал переведенные им выдержки из японского журнала военных времен с описанием исторических событий. В другой выкладывал собственные переводы книг на разные темы. Кроме того, готовил субтитры к японским фильмам и видеороликам. Даже выпустил несколько номеров журнала — с японскими пьесами, стихами, комиксами. Тематика одна: пытки и насилие над азиатками.Под одним из постов Ильин написал, что последние месяцы (перед тем как его задержали) сводил концы с концами за счет переводов. "Пытаюсь выйти на издательства, чтобы не оказаться на грани разорения. Есть тут кто? <…> Может, у меня такая аура, что со мной не хотят иметь дело?"Зимой 2020-го Ильин выложил в группе собственное произведение — "трактат из семи частей". Там он критикует "приевшиеся взгляды" на женщин и практически обожествляет красоту представительниц Азии.Почему увлечение холодным оружием и женщинами азиатской наружности трансформировалось в маниакальные наклонности, экспертам еще предстоит выяснить. Тем временем в СК по Свердловской области нам сказали: есть основания полагать, что Ильин причастен и к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Следователи просят всех, кому что-либо известно, сообщить об этом по номерам: 8 (343) 297-71-62, 8 (343) 297-72-63.

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), москва, узбекистан, екатеринбург, азия, общество