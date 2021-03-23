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Сенатор рассказала об изменениях в КоАП
Сенатор рассказала об изменениях в КоАП
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции увеличены не будут, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:55
2021-03-23T17:55
2021-03-23T18:20
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции увеличены не будут, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Первоначальный проект новой редакции КоАП, опубликованный Минюстом в прошлом году, предусматривал значительное увеличение штрафных санкций.Рукавишникова отметила, что замена штрафа предупреждением "не обязательна, а возможна". Решать в каждом конкретном случае будут суд или контролирующие организации, необходимое условие - правонарушение должно быть негрубым и совершено впервые.В настоящее время статья "Мелкое хулиганство" предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или ареста сроком до 15 суток.
https://realty.ria.ru/20210320/dacha-1602084977.html
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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество