https://ria.ru/20210323/preduprezhdenie-1602525866.html

Сенатор рассказала об изменениях в КоАП

Сенатор рассказала об изменениях в КоАП

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции увеличены не будут, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:55

2021-03-23T17:55

2021-03-23T18:20

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции увеличены не будут, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Первоначальный проект новой редакции КоАП, опубликованный Минюстом в прошлом году, предусматривал значительное увеличение штрафных санкций.Рукавишникова отметила, что замена штрафа предупреждением "не обязательна, а возможна". Решать в каждом конкретном случае будут суд или контролирующие организации, необходимое условие - правонарушение должно быть негрубым и совершено впервые.В настоящее время статья "Мелкое хулиганство" предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или ареста сроком до 15 суток.

https://realty.ria.ru/20210320/dacha-1602084977.html

https://ria.ru/20210216/dannye-1597688300.html

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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество