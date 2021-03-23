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Сенатор рассказала об изменениях в КоАП
Сенатор рассказала об изменениях в КоАП
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции увеличены не будут, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:55
2021-03-23T18:20
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции увеличены не будут, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Первоначальный проект новой редакции КоАП, опубликованный Минюстом в прошлом году, предусматривал значительное увеличение штрафных санкций.Рукавишникова отметила, что замена штрафа предупреждением "не обязательна, а возможна". Решать в каждом конкретном случае будут суд или контролирующие организации, необходимое условие - правонарушение должно быть негрубым и совершено впервые.В настоящее время статья "Мелкое хулиганство" предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или ареста сроком до 15 суток.
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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество

Сенатор рассказала об изменениях в КоАП

17:55 23.03.2021 (обновлено: 18:20 23.03.2021)
 
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях штрафные санкции увеличены не будут, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Проект КоАП находится в высокой степени готовности. Принято принципиальное решение – не ужесточать административные санкции в новом КоАП. По аналогичным составам они будут сохранены на уровне кодекса, который будет действовать на момент принятия новой редакции", - сказала она.

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Первоначальный проект новой редакции КоАП, опубликованный Минюстом в прошлом году, предусматривал значительное увеличение штрафных санкций.

"Снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку - проект нового КоАП предусматривает возможность замены штрафных санкций по этим составам предупреждением", - сказала она.

Рукавишникова отметила, что замена штрафа предупреждением "не обязательна, а возможна". Решать в каждом конкретном случае будут суд или контролирующие организации, необходимое условие - правонарушение должно быть негрубым и совершено впервые.
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"По предложению регионов новая редакция кодекса содержит такое административное правонарушение, как нарушение тишины в ночное время. Теперь такой состав будет в федеральном КоАП, это будет дополнительная часть в составе статьи "Мелкое хулиганство", - сказала она.

В настоящее время статья "Мелкое хулиганство" предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или ареста сроком до 15 суток.
 
РоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФОбщество
 
 
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