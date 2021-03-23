https://ria.ru/20210323/popravki-1602487209.html

В Совете Европы обнародовали заключение по поправкам в Конституцию России

В Совете Европы обнародовали заключение по поправкам в Конституцию России

Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала заключение по поправкам в Конституцию РФ, готова к дальнейшему сотрудничеству по этому вопросу, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:55

2021-03-23T14:55

2021-03-23T16:08

россия

венецианская комиссия

совет европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_2bc1b8a3ba5d899e63a44a74a0f353fe.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала заключение по поправкам в Конституцию РФ, готова к дальнейшему сотрудничеству по этому вопросу, сообщается в документе на сайте комиссии."Венецианская комиссии готова к сотрудничеству с российскими властями и парламентской ассамблеей для дальнейшего содействия по этому вопросу", - говорится в документе.Комиссия негативно оценила скорость проведения процедуры, "что привело к нехватке времени для достаточного периода консультаций с гражданским обществом до принятия поправок парламентом"."Анализируя содержание поправок, Венецианская комиссия пришла к выводу, что они диспропорционально усилили позицию президента РФ и упразднили ряд сдержек и противовесов, изначально предусмотренных в Конституции", - говорится в выводах комиссии.Эксперты комиссии полагают, что изменения "выходят за приделы приемлемого в соответствии с принципом разделения властей, даже в президентских режимах". Поправки, по мнению экспертов, ослабляют органы субъектов РФ и местного самоуправления. Кроме того, право президента запускать процесс отстранения представителей судебной власти "на очень размытых основаниях и присуждение права принимать соответствующее решение Совету Федерации влияет на ключевой элемент независимости судебной системы". Комиссия рекомендует по меньшей мере включить детальные критерии в имплементирующее законодательство.Ранее доктор юридических наук, профессор, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе заявил РИА Новости, что решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер.Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы. Мнение экспертов комиссии носит рекомендательный характер.

https://ria.ru/20210309/gosduma-1600457210.html

https://ria.ru/20200710/1574196141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венецианская комиссия, совет европы, в мире