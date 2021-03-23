https://ria.ru/20210323/popravki-1602487209.html
В Совете Европы обнародовали заключение по поправкам в Конституцию России
В Совете Европы обнародовали заключение по поправкам в Конституцию России
Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала заключение по поправкам в Конституцию РФ, готова к дальнейшему сотрудничеству по этому вопросу, сообщается в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:55
2021-03-23T14:55
2021-03-23T16:08
россия
венецианская комиссия
совет европы
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала заключение по поправкам в Конституцию РФ, готова к дальнейшему сотрудничеству по этому вопросу, сообщается в документе на сайте комиссии."Венецианская комиссии готова к сотрудничеству с российскими властями и парламентской ассамблеей для дальнейшего содействия по этому вопросу", - говорится в документе.Комиссия негативно оценила скорость проведения процедуры, "что привело к нехватке времени для достаточного периода консультаций с гражданским обществом до принятия поправок парламентом"."Анализируя содержание поправок, Венецианская комиссия пришла к выводу, что они диспропорционально усилили позицию президента РФ и упразднили ряд сдержек и противовесов, изначально предусмотренных в Конституции", - говорится в выводах комиссии.Эксперты комиссии полагают, что изменения "выходят за приделы приемлемого в соответствии с принципом разделения властей, даже в президентских режимах". Поправки, по мнению экспертов, ослабляют органы субъектов РФ и местного самоуправления. Кроме того, право президента запускать процесс отстранения представителей судебной власти "на очень размытых основаниях и присуждение права принимать соответствующее решение Совету Федерации влияет на ключевой элемент независимости судебной системы". Комиссия рекомендует по меньшей мере включить детальные критерии в имплементирующее законодательство.Ранее доктор юридических наук, профессор, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе заявил РИА Новости, что решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер.Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы. Мнение экспертов комиссии носит рекомендательный характер.
https://ria.ru/20210309/gosduma-1600457210.html
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россия, венецианская комиссия, совет европы, в мире
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Венецианская комиссия
Совета Европы обнародовала заключение по поправкам в Конституцию РФ, готова к дальнейшему сотрудничеству по этому вопросу, сообщается в документе на сайте комиссии.
"Венецианская комиссии готова к сотрудничеству с российскими властями и парламентской ассамблеей для дальнейшего содействия по этому вопросу", - говорится в документе.
Венецианская комиссия Совета Европы указала на "некоторые серьезные недостатки в Конституции (РФ - ред.) и процедуре принятия поправок". При этом она приветствовала поправки, которые приносят ряд положительных изменений, таких как усиление социальной защиты граждан. Также комиссия положительно оценила ограничение двумя сроками президентского мандата, возможность для президента обратиться в Конституционный суд для подтверждения президентского вето, конституционализацию Государственного совета, расширение парламентского контроля, введение фиксированного шестилетнего срока для большинства сенаторов Совета Федерации.
Комиссия негативно оценила скорость проведения процедуры, "что привело к нехватке времени для достаточного периода консультаций с гражданским обществом до принятия поправок парламентом".
"Анализируя содержание поправок, Венецианская комиссия пришла к выводу, что они диспропорционально усилили позицию президента РФ и упразднили ряд сдержек и противовесов, изначально предусмотренных в Конституции", - говорится в выводах комиссии.
Эксперты комиссии полагают, что изменения "выходят за приделы приемлемого в соответствии с принципом разделения властей, даже в президентских режимах". Поправки, по мнению экспертов, ослабляют органы субъектов РФ и местного самоуправления. Кроме того, право президента запускать процесс отстранения представителей судебной власти "на очень размытых основаниях и присуждение права принимать соответствующее решение Совету Федерации влияет на ключевой элемент независимости судебной системы". Комиссия рекомендует по меньшей мере включить детальные критерии в имплементирующее законодательство.
Ранее доктор юридических наук, профессор, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе заявил РИА Новости, что решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер.
Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы. Мнение экспертов комиссии носит рекомендательный характер.