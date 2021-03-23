https://ria.ru/20210323/popov-1602460507.html
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов в разговоре с РИА Новости заявил, что подал документы для участия в праймериз "Единой России" для... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:57
2021-03-23T12:57
2021-03-23T12:57
россия
евгений попов
госдума рф
единая россия
москва
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов в разговоре с РИА Новости заявил, что подал документы для участия в праймериз "Единой России" для возможного последующего участия в выборах в Госдуму, в роли депутата он планирует способствовать диалогу между властью и гражданами, а также заняться вопросом трудовой бедности, при этом вступать в партию "Единая Россия" журналист не будет.Ранее Попов сообщал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от "Единой России" в Москве.Телеведущий уточнил, что выдвигается от 197-го Кунцевского округа Москвы."Проблем там много. Сохранение культурного наследия, например. Олигархи в свое время приватизировали усадьбу Нарышкиных. Ее надо, конечно, вернуть, потому что они не выполняют своих обязательств. Очень много проблем со стройкой. ... Надо менять градостроительное законодательство: очень много дырок, которыми пользуются недобросовестные застройщики, затмевая свет буквально жителям, уродуя дворы, уродуя территории. Много парковых зон и природных территорий, тоже надо решить, что с ними делать. Потому что есть проблема, и она заключается в том, что нет фактически диалога между властью и жителями. То есть, непонятно, можно ли ... там проводить какие-либо благоустройство, или жители категорически против, чтобы эти природные территории, природные парки вообще как-либо благоустраивались и туда заходили техника и город", - отметил Попов.В качестве депутата журналист, по его словам, планирует создать механизм, "которому доверяли бы жители и который не был бы дискредитирован обманом". За полтора месяца активной предвыборной работы он уже успел привлечь внимание министерства культуры к Нарышкинской усадьбе, а встречи с местными жителями проводит практически ежедневно."Что касается федеральных инициатив, то главная и ключевая тема, которой я займусь, - это трудовая бедность. Человек труда должен жить достойно. И у них есть определенные проблемы. У человека, который трудится, не должно быть нищенской зарплаты. Нам вообще нужно это понятие просто выкинуть и забыть о нем в нашей стране", - добавил Попов.Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.
https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html
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россия, евгений попов, госдума рф, единая россия, москва, политика
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов
в разговоре с РИА Новости заявил, что подал документы для участия в праймериз "Единой России" для возможного последующего участия в выборах в Госдуму, в роли депутата он планирует способствовать диалогу между властью и гражданами, а также заняться вопросом трудовой бедности, при этом вступать в партию "Единая Россия" журналист не будет.
Ранее Попов сообщал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от "Единой России
" в Москве
.
"Я сегодня утром подал документы на предварительное голосование, буду участвовать в праймериз. Я беспартийный, но тем не менее, "Единая Россия", - самая большая партия, у них самая большая организационная структура, самая большая региональная сеть. У меня нет никаких противоречий с теми декларациями, которые прописаны в уставе "Единой России". Мне близки понятия единства страны, благополучия человека, суверенитета нашей страны. И понятно, что у партии есть определенные проблемы, она этим занимается. Я вступать в партию не буду. Тем не менее, благодарен "Единой России" за возможность участия в голосовании", - рассказал Попов.
Телеведущий уточнил, что выдвигается от 197-го Кунцевского округа Москвы.
"Проблем там много. Сохранение культурного наследия, например. Олигархи в свое время приватизировали усадьбу Нарышкиных. Ее надо, конечно, вернуть, потому что они не выполняют своих обязательств. Очень много проблем со стройкой. ... Надо менять градостроительное законодательство: очень много дырок, которыми пользуются недобросовестные застройщики, затмевая свет буквально жителям, уродуя дворы, уродуя территории. Много парковых зон и природных территорий, тоже надо решить, что с ними делать. Потому что есть проблема, и она заключается в том, что нет фактически диалога между властью и жителями. То есть, непонятно, можно ли ... там проводить какие-либо благоустройство, или жители категорически против, чтобы эти природные территории, природные парки вообще как-либо благоустраивались и туда заходили техника и город", - отметил Попов.
В качестве депутата журналист, по его словам, планирует создать механизм, "которому доверяли бы жители и который не был бы дискредитирован обманом". За полтора месяца активной предвыборной работы он уже успел привлечь внимание министерства культуры к Нарышкинской усадьбе, а встречи с местными жителями проводит практически ежедневно.
"Что касается федеральных инициатив, то главная и ключевая тема, которой я займусь, - это трудовая бедность. Человек труда должен жить достойно. И у них есть определенные проблемы. У человека, который трудится, не должно быть нищенской зарплаты. Нам вообще нужно это понятие просто выкинуть и забыть о нем в нашей стране", - добавил Попов.
Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму
.