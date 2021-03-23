https://ria.ru/20210323/popov-1602460507.html

Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы

Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы

Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов в разговоре с РИА Новости заявил, что подал документы для участия в праймериз "Единой России" для... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:57

2021-03-23T12:57

2021-03-23T12:57

россия

евгений попов

госдума рф

единая россия

москва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/13/1552551350_0:139:2657:1634_1920x0_80_0_0_8744f73a4c892cd5af8f2fe1ce8e63e6.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов в разговоре с РИА Новости заявил, что подал документы для участия в праймериз "Единой России" для возможного последующего участия в выборах в Госдуму, в роли депутата он планирует способствовать диалогу между властью и гражданами, а также заняться вопросом трудовой бедности, при этом вступать в партию "Единая Россия" журналист не будет.Ранее Попов сообщал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от "Единой России" в Москве.Телеведущий уточнил, что выдвигается от 197-го Кунцевского округа Москвы."Проблем там много. Сохранение культурного наследия, например. Олигархи в свое время приватизировали усадьбу Нарышкиных. Ее надо, конечно, вернуть, потому что они не выполняют своих обязательств. Очень много проблем со стройкой. ... Надо менять градостроительное законодательство: очень много дырок, которыми пользуются недобросовестные застройщики, затмевая свет буквально жителям, уродуя дворы, уродуя территории. Много парковых зон и природных территорий, тоже надо решить, что с ними делать. Потому что есть проблема, и она заключается в том, что нет фактически диалога между властью и жителями. То есть, непонятно, можно ли ... там проводить какие-либо благоустройство, или жители категорически против, чтобы эти природные территории, природные парки вообще как-либо благоустраивались и туда заходили техника и город", - отметил Попов.В качестве депутата журналист, по его словам, планирует создать механизм, "которому доверяли бы жители и который не был бы дискредитирован обманом". За полтора месяца активной предвыборной работы он уже успел привлечь внимание министерства культуры к Нарышкинской усадьбе, а встречи с местными жителями проводит практически ежедневно."Что касается федеральных инициатив, то главная и ключевая тема, которой я займусь, - это трудовая бедность. Человек труда должен жить достойно. И у них есть определенные проблемы. У человека, который трудится, не должно быть нищенской зарплаты. Нам вообще нужно это понятие просто выкинуть и забыть о нем в нашей стране", - добавил Попов.Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html

https://ria.ru/20210315/volodin-1601299530.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений попов, госдума рф, единая россия, москва, политика