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Война в Сирии
https://ria.ru/20210323/peschera-1602409904.html
В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков
В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков
Саперы Вооруженных сил РФ уничтожили на границе сирийских провинций Идлиб и Хама брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T00:20
2021-03-23T00:20
война в сирии
россия
роман бессмертный
вооруженные силы рф
идлиб (мухафаза)
хама (город)
сирия
в мире
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ИДЛИБ/ХАМА (Сирия), 23 мар - РИА Новости. Саперы Вооруженных сил РФ уничтожили на границе сирийских провинций Идлиб и Хама брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения продовольствием и медикаментами, сообщил журналистам начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.Группировки "Джейш аль-Изза" и "Джебхат ан-Нусра"* приспособили под свои нужды скрытый комплекс пещер, расположенный в ложбине между холмами, на которых раскинулись оливковые сады. Рельеф укрывал их от артиллерии и авиации. Но боевики покинули эти места в 2018 году. В 2021 году российские саперы уже уничтожили здесь крупный полевой госпиталь. Рядом была обнаружена пещера поменьше.Предположительно, пещера углублялась вручную, помещения высекались в мягком известняке. Самая большая галерея могла вместить грузовик. Из нее ходы вели в галереи поменьше, где на полу обнаружили шкуры баранов. "Вероятно, все шло в ход. Животные - на мясо, шерсть - на оборудование матрасов и лежаков", - отметил Бессмертный.Боевики провели сюда электричество, стены исписали красной краской. "Надписи на стенах говорят нам об именах бандитов, которые присутствовали здесь… В этой комнате, вероятно, размещались боевики. Для отдыха. Мы наблюдаем оборудованное помещение с розетками, с местами для оружия и боеприпасов, под личные вещи", - рассказал Бессмертный.Местные крестьяне признаются, что до сих пор побаиваются ходить в эту ложбину, поскольку боевики могли заминировать ее перед отходом."Мы знали, что здесь начались какие-то строительные работы, но что здесь делали боевики, и предположить не могли. Нам сюда запрещали приходить, хотя тут у меня оливковые деревья, и здесь до прихода этих людей я пас своих баранов", - рассказал местный житель Зейн Каббас. Он отметил, что после подрыва пещеры российскими саперами эти места вновь стали безопасными.*Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210319/siriya-1602073456.html
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россия, роман бессмертный, вооруженные силы рф, идлиб (мухафаза), хама (город), сирия, в мире

В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков

00:20 23.03.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время работ по разминированию восточных районов Алеппо
Российские военнослужащие во время работ по разминированию восточных районов Алеппо - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ИДЛИБ/ХАМА (Сирия), 23 мар - РИА Новости. Саперы Вооруженных сил РФ уничтожили на границе сирийских провинций Идлиб и Хама брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения продовольствием и медикаментами, сообщил журналистам начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.
Группировки "Джейш аль-Изза" и "Джебхат ан-Нусра"* приспособили под свои нужды скрытый комплекс пещер, расположенный в ложбине между холмами, на которых раскинулись оливковые сады. Рельеф укрывал их от артиллерии и авиации. Но боевики покинули эти места в 2018 году. В 2021 году российские саперы уже уничтожили здесь крупный полевой госпиталь. Рядом была обнаружена пещера поменьше.
"Пещера использовалась боевиками в качестве продовольственного склада, также здесь хранились медикаменты для лечения раненых. В этой пещере порядка четырех комнат для содержания продуктов и медикаментов, а также для размещения порядка 20-30 боевиков", - сказал Бессмертный, уточнив, что для охраны и обороны комплекса боевики использовали соседние пещеры.
Предположительно, пещера углублялась вручную, помещения высекались в мягком известняке. Самая большая галерея могла вместить грузовик. Из нее ходы вели в галереи поменьше, где на полу обнаружили шкуры баранов. "Вероятно, все шло в ход. Животные - на мясо, шерсть - на оборудование матрасов и лежаков", - отметил Бессмертный.
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Боевики провели сюда электричество, стены исписали красной краской. "Надписи на стенах говорят нам об именах бандитов, которые присутствовали здесь… В этой комнате, вероятно, размещались боевики. Для отдыха. Мы наблюдаем оборудованное помещение с розетками, с местами для оружия и боеприпасов, под личные вещи", - рассказал Бессмертный.
Местные крестьяне признаются, что до сих пор побаиваются ходить в эту ложбину, поскольку боевики могли заминировать ее перед отходом.
"Мы знали, что здесь начались какие-то строительные работы, но что здесь делали боевики, и предположить не могли. Нам сюда запрещали приходить, хотя тут у меня оливковые деревья, и здесь до прихода этих людей я пас своих баранов", - рассказал местный житель Зейн Каббас. Он отметил, что после подрыва пещеры российскими саперами эти места вновь стали безопасными.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииРоссияРоман БессмертныйВооруженные силы РФИдлиб (мухафаза)Хама (город)СирияВ мире
 
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