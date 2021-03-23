https://ria.ru/20210323/peschera-1602409904.html

В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков

В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков

Саперы Вооруженных сил РФ уничтожили на границе сирийских провинций Идлиб и Хама брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T00:20

2021-03-23T00:20

2021-03-23T00:20

война в сирии

россия

роман бессмертный

вооруженные силы рф

идлиб (мухафаза)

хама (город)

сирия

в мире

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ИДЛИБ/ХАМА (Сирия), 23 мар - РИА Новости. Саперы Вооруженных сил РФ уничтожили на границе сирийских провинций Идлиб и Хама брошенную боевиками пещеру, которая использовалась для снабжения продовольствием и медикаментами, сообщил журналистам начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.Группировки "Джейш аль-Изза" и "Джебхат ан-Нусра"* приспособили под свои нужды скрытый комплекс пещер, расположенный в ложбине между холмами, на которых раскинулись оливковые сады. Рельеф укрывал их от артиллерии и авиации. Но боевики покинули эти места в 2018 году. В 2021 году российские саперы уже уничтожили здесь крупный полевой госпиталь. Рядом была обнаружена пещера поменьше.Предположительно, пещера углублялась вручную, помещения высекались в мягком известняке. Самая большая галерея могла вместить грузовик. Из нее ходы вели в галереи поменьше, где на полу обнаружили шкуры баранов. "Вероятно, все шло в ход. Животные - на мясо, шерсть - на оборудование матрасов и лежаков", - отметил Бессмертный.Боевики провели сюда электричество, стены исписали красной краской. "Надписи на стенах говорят нам об именах бандитов, которые присутствовали здесь… В этой комнате, вероятно, размещались боевики. Для отдыха. Мы наблюдаем оборудованное помещение с розетками, с местами для оружия и боеприпасов, под личные вещи", - рассказал Бессмертный.Местные крестьяне признаются, что до сих пор побаиваются ходить в эту ложбину, поскольку боевики могли заминировать ее перед отходом."Мы знали, что здесь начались какие-то строительные работы, но что здесь делали боевики, и предположить не могли. Нам сюда запрещали приходить, хотя тут у меня оливковые деревья, и здесь до прихода этих людей я пас своих баранов", - рассказал местный житель Зейн Каббас. Он отметил, что после подрыва пещеры российскими саперами эти места вновь стали безопасными.*Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210319/siriya-1602073456.html

https://ria.ru/20210315/perebroska-1601393462.html

россия

идлиб (мухафаза)

хама (город)

сирия

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россия, роман бессмертный, вооруженные силы рф, идлиб (мухафаза), хама (город), сирия, в мире