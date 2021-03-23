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СМИ: Нидерланды вели тайные переговоры с Россией по поставкам газа
СМИ: Нидерланды вели тайные переговоры с Россией по поставкам газа
Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что дипломатические и торговые отношения между странами были заморожены в 2014 году... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:03
2021-03-23T15:03
стеф блок
северный поток — 2
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мид нидерландов
москва
европа
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что дипломатические и торговые отношения между странами были заморожены в 2014 году после катастрофы Boieng (рейс MH17) на востоке Украины, в 2017 году возобновила свою деятельность российско-нидерландская рабочая группа по энергетике, сообщает голландский портал Follow The Money, который провел собственное журналистское расследование.В 2014 году после крушения рейса MH17, большинство жертв которого были подданными Нидерландов, Гаага прекратила ежегодные консультации по совместным экономическим интересам. Это привело к прекращению регулярных правительственных консультаций по энергетическим проектам.Портал утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения: связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям.После нескольких лет застоя в двусторонних контактах, диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в "Северном потоке 2": помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord.Спустя несколько месяцев, пишет СМИ, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию "вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17". Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал."Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать Палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике", - отмечает портал.По его данным, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода "Северный поток 2". Как указывает портал, "Нидерланды являются одними из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода".В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго."Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства "Северного потока 2", а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим... Европа разделена по "Северному потоку 2", и правительство Нидерландов встает на сторону России", - приходит к выводу голландский портал.Малайзийский Boeing (рейс MH17) потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.РФ заявила позже, что передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую, что ракета принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing. В РФ заявили, что обвинения ССГ голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким, отметив, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
https://ria.ru/20210225/niderlandy-1598873994.html
https://ria.ru/20201015/rassledovanie-1579915504.html
https://ria.ru/20200710/1574192319.html
https://ria.ru/20200612/1572851616.html
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стеф блок, северный поток — 2, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство энергетики рф (минэнерго россии), мид нидерландов, москва, европа, украина, в мире

СМИ: Нидерланды вели тайные переговоры с Россией по поставкам газа

15:03 23.03.2021
 
CC0 / Imre Csany / Министерство финансов Нидерландов
Министерство финансов Нидерландов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
CC0 / Imre Csany /
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что дипломатические и торговые отношения между странами были заморожены в 2014 году после катастрофы Boieng (рейс MH17) на востоке Украины, в 2017 году возобновила свою деятельность российско-нидерландская рабочая группа по энергетике, сообщает голландский портал Follow The Money, который провел собственное журналистское расследование.
В 2014 году после крушения рейса MH17, большинство жертв которого были подданными Нидерландов, Гаага прекратила ежегодные консультации по совместным экономическим интересам. Это привело к прекращению регулярных правительственных консультаций по энергетическим проектам.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 10:16
В Нидерландах заявили, что каждый день ловят хакеров из России
Портал утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения: связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям.
После нескольких лет застоя в двусторонних контактах, диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в "Северном потоке 2": помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord.
Спустя несколько месяцев, пишет СМИ, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию "вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17". Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 12:06
Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по MH-17
"Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать Палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике", - отмечает портал.
По его данным, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода "Северный поток 2". Как указывает портал, "Нидерланды являются одними из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода".
В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля 2020, 20:26
Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17
"Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства "Северного потока 2", а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим... Европа разделена по "Северному потоку 2", и правительство Нидерландов встает на сторону России", - приходит к выводу голландский портал.
Малайзийский Boeing (рейс MH17) потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Гаага - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
12 июня 2020, 13:06
Посол России рассказал об энергетических проектах с Нидерландами
РФ заявила позже, что передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую, что ракета принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing. В РФ заявили, что обвинения ССГ голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким, отметив, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
 
Стеф БлокСеверный поток — 2Вооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)МИД НидерландовМоскваЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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