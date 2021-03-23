https://ria.ru/20210323/partspiski-1602498652.html
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части партсписков
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части партсписков
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части партсписков на выборах в ГД - с 10 до 20 человек. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:50
2021-03-23T15:50
2021-03-23T15:50
ольга савастьянова
лдпр
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части партсписков на выборах в ГД - с 10 до 20 человек.Законопроект был внесен депутатами от фракции ЛДПР в Госдуму еще в мае 2019 года.Согласно действующему законодательству, федеральный список партий на выборах в ГД, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, может быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них может быть включено не более десяти кандидатов. Законопроектом предлагается изменить эту норму.По мнению авторов законопроекта, это позволит политическим партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о позициях партий по различным вопросам.Комитет ГД по контролю и регламенту ранее поддержал законопроект, однако в ходе обсуждения проекта глава комитета Ольга Савастьянова отметила, что "поддержана концепция" законопроекта в части увеличения федерального списка, при этом ко второму чтению предлагается внести поправки по максимальному количеству кандидатов. Ожидается, что кандидатов в общефедеральном списке будет максимум 15.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил журналистам, что идея о расширении федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму открывает дополнительные возможности оппозиционным партиям.
https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html
https://ria.ru/20210323/putin-1602458953.html
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ольга савастьянова, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, политика