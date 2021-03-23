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СК завел новые дела после поджога "огнеупорного" памятника в Татарстане
СК завел новые дела после поджога "огнеупорного" памятника в Татарстане
Новые уголовные дела по трем статьям возбудили после пожара, разрушившего "огнеупорный" памятник воину-освободителю в Татарстане, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:24
2021-03-23T17:24
2021-03-23T17:31
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новые уголовные дела по трем статьям возбудили после пожара, разрушившего "огнеупорный" памятник воину-освободителю в Татарстане, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило вечером во вторник: горел памятник воину-освободителю, сделанный из композитного материала. Огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.Полиция установила, что к поджогу причастны три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения, которые подожгли венок у памятника. В отношении родителей детей составлены административные материалы.По данным следствия, в ноябре 2019 между исполкомом Заинска и индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска был заключен контракт на изготовление и установку памятника. Подчеркивается, что изготовитель отразил в актах выполненных работ ложные данные о материалах, из которых был изготовлен памятник, завысив их стоимость. Вдобавок в нарушение техзадания при изготовлении памятника использовались горючие материалы.Добавляется, что чиновники и МУП "Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля", не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности, в мае 2020 года приняли выполненные работы.
https://ria.ru/20200313/1568533762.html
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РИА Новости
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россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Новые уголовные дела по трем статьям возбудили после пожара, разрушившего "огнеупорный" памятник воину-освободителю в Татарстане
, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило вечером во вторник: горел памятник воину-освободителю, сделанный из композитного материала. Огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.
Полиция установила, что к поджогу причастны три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения, которые подожгли венок у памятника. В отношении родителей детей составлены административные материалы.
"В ходе расследования уголовного дела, следователями выявлены нарушения, допущенные как на стадии изготовления, так и приемки памятника в эксплуатацию. Сегодня по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ноябре 2019 между исполкомом Заинска и индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска был заключен контракт на изготовление и установку памятника. Подчеркивается, что изготовитель отразил в актах выполненных работ ложные данные о материалах, из которых был изготовлен памятник, завысив их стоимость. Вдобавок в нарушение техзадания при изготовлении памятника использовались горючие материалы.
Добавляется, что чиновники и МУП "Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля", не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности, в мае 2020 года приняли выполненные работы.