https://ria.ru/20210323/pamyatnik-1602519632.html

СК завел новые дела после поджога "огнеупорного" памятника в Татарстане

СК завел новые дела после поджога "огнеупорного" памятника в Татарстане

Новые уголовные дела по трем статьям возбудили после пожара, разрушившего "огнеупорный" памятник воину-освободителю в Татарстане, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:24

2021-03-23T17:24

2021-03-23T17:31

россия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новые уголовные дела по трем статьям возбудили после пожара, разрушившего "огнеупорный" памятник воину-освободителю в Татарстане, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило вечером во вторник: горел памятник воину-освободителю, сделанный из композитного материала. Огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.Полиция установила, что к поджогу причастны три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения, которые подожгли венок у памятника. В отношении родителей детей составлены административные материалы.По данным следствия, в ноябре 2019 между исполкомом Заинска и индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска был заключен контракт на изготовление и установку памятника. Подчеркивается, что изготовитель отразил в актах выполненных работ ложные данные о материалах, из которых был изготовлен памятник, завысив их стоимость. Вдобавок в нарушение техзадания при изготовлении памятника использовались горючие материалы.Добавляется, что чиновники и МУП "Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля", не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности, в мае 2020 года приняли выполненные работы.

https://ria.ru/20200313/1568533762.html

https://ria.ru/20210317/orenburg-1601683580.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), происшествия