https://ria.ru/20210323/oshibki-1602393424.html

Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья

Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья

Арендодатель, который избегает документального оформления сделки с квартиросъемщиком, должен вызывать сомнения. Прежде чем арендовать жилье, необходимо... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T01:12

2021-03-23T01:12

2021-03-23T01:12

инком-недвижимость

оксана полякова

россия

аренда

жилье

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Арендодатель, который избегает документального оформления сделки с квартиросъемщиком, должен вызывать сомнения. Прежде чем арендовать жилье, необходимо заключить с собственником письменный договор найма, а перед тем желательно проверить документы арендодателя и убедиться в его добросовестности, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. По ее словам, квартиросъемщик рискует ввязаться в незаконную субаренду. Эксперт напоминает, что субаренда возможна при участии не только поднанимателя, но и самого собственника жилья. Поэтому Полякова рекомендовала тщательно проверять документы, удостоверяющие личности всех, кто проживает с нанимателем и поднанимателем, а также нотариально заверенное согласие всех, кто зарегистрирован на сдаваемой жилплощади, в том числе и несовершеннолетних.Кроме того, следует быть осторожными, когда оговариваются условия аренды и размер арендной ставки. Нюансов может быть много: квартира может сдаваться под ремонт, с коммунальными долгами и неоднозначными условиями. Если есть сомнения, от аренды лучше сразу отказаться, предупредила риелтор.

https://realty.ria.ru/20210322/dolgi-1602027301.html

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инком-недвижимость, оксана полякова, россия, аренда, жилье, общество