https://ria.ru/20210323/ochered-1602499171.html

ЯНАО продолжит поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди

ЯНАО продолжит поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продолжат поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди по возрасту, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:53

2021-03-23T15:53

2021-03-23T15:53

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

салехард

красноселькупский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продолжат поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди по возрасту, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.Задачу о необходимости помочь тем, кто выбыл из программы по достижению предельного возраста, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил во время ежегодного доклада. Была подготовлена нормативная база и определены дополнительные финансовые средства для новой региональной меры поддержки. А уже в феврале 2020 года губернатор дал оценку полученному за этот короткий срок результату.Менее чем за полтора года очередь выбывших ранее из окружной и федеральной программ была полностью ликвидирована. Следующей задачей, поставленной губернатором, стало сокращение времени нахождения молодой семьи в очереди до одного года. Проблема стояла остро – ожидание порой достигало пяти лет, уточняют власти.Благодаря увеличению финансирования окружной программы менее чем за год удалось значительно продвинуться к достижению этой цели. Так, в городах Салехард и Муравленко, Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210320/sirius-1602154985.html

https://ria.ru/20210317/priem-1601655803.html

россия

салехард

красноселькупский район

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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, красноселькупский район, общество