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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210323/ochered-1602499171.html
ЯНАО продолжит поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди
ЯНАО продолжит поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продолжат поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди по возрасту, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:53
2021-03-23T15:53
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
красноселькупский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продолжат поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди по возрасту, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.Задачу о необходимости помочь тем, кто выбыл из программы по достижению предельного возраста, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил во время ежегодного доклада. Была подготовлена нормативная база и определены дополнительные финансовые средства для новой региональной меры поддержки. А уже в феврале 2020 года губернатор дал оценку полученному за этот короткий срок результату.Менее чем за полтора года очередь выбывших ранее из окружной и федеральной программ была полностью ликвидирована. Следующей задачей, поставленной губернатором, стало сокращение времени нахождения молодой семьи в очереди до одного года. Проблема стояла остро – ожидание порой достигало пяти лет, уточняют власти.Благодаря увеличению финансирования окружной программы менее чем за год удалось значительно продвинуться к достижению этой цели. Так, в городах Салехард и Муравленко, Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210320/sirius-1602154985.html
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, красноселькупский район, общество

ЯНАО продолжит поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди

15:53 23.03.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк Фонтан у здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округ
 Фонтан у здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продолжат поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди по возрасту, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Поддержка семей, выбывающих из программы "Молодая семья" из-за достижения предельного возраста, продолжается. В конце 2020 года в округе была ликвидирована существовавшая очередь в категории 36+. Всего с 2019 года в этой жилищной программе приняло участие 314 семей. С начала текущего года принято 51 заявление от семей, достигших 36 лет", - говорится в сообщении.

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Задачу о необходимости помочь тем, кто выбыл из программы по достижению предельного возраста, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил во время ежегодного доклада. Была подготовлена нормативная база и определены дополнительные финансовые средства для новой региональной меры поддержки. А уже в феврале 2020 года губернатор дал оценку полученному за этот короткий срок результату.

"Важным шагом стало восстановление в правах всех, кто выбыл из программы в связи с достижением 36 лет. Согласитесь, это было очень несправедливо. Люди рассчитывали на поддержку, а их исключили по формальному признаку. Убежден, если государство пообещало, то должно выполнить", – приводятся в сообщении слова губернатора.

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Менее чем за полтора года очередь выбывших ранее из окружной и федеральной программ была полностью ликвидирована. Следующей задачей, поставленной губернатором, стало сокращение времени нахождения молодой семьи в очереди до одного года. Проблема стояла остро – ожидание порой достигало пяти лет, уточняют власти.
Благодаря увеличению финансирования окружной программы менее чем за год удалось значительно продвинуться к достижению этой цели. Так, в городах Салехард и Муравленко, Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардКрасноселькупский районОбщество
 
 
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