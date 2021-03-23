ЯНАО продолжит поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк Фонтан у здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продолжат поддержку молодых семей, выбывших из жилищной очереди по возрасту, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
"Поддержка семей, выбывающих из программы "Молодая семья" из-за достижения предельного возраста, продолжается. В конце 2020 года в округе была ликвидирована существовавшая очередь в категории 36+. Всего с 2019 года в этой жилищной программе приняло участие 314 семей. С начала текущего года принято 51 заявление от семей, достигших 36 лет", - говорится в сообщении.
Задачу о необходимости помочь тем, кто выбыл из программы по достижению предельного возраста, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил во время ежегодного доклада. Была подготовлена нормативная база и определены дополнительные финансовые средства для новой региональной меры поддержки. А уже в феврале 2020 года губернатор дал оценку полученному за этот короткий срок результату.
"Важным шагом стало восстановление в правах всех, кто выбыл из программы в связи с достижением 36 лет. Согласитесь, это было очень несправедливо. Люди рассчитывали на поддержку, а их исключили по формальному признаку. Убежден, если государство пообещало, то должно выполнить", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Менее чем за полтора года очередь выбывших ранее из окружной и федеральной программ была полностью ликвидирована. Следующей задачей, поставленной губернатором, стало сокращение времени нахождения молодой семьи в очереди до одного года. Проблема стояла остро – ожидание порой достигало пяти лет, уточняют власти.
Благодаря увеличению финансирования окружной программы менее чем за год удалось значительно продвинуться к достижению этой цели. Так, в городах Салехард и Муравленко, Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди молодых семей уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей, отмечает пресс-служба.