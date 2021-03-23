https://ria.ru/20210323/obstrel-1602529844.html

СМИ сообщили, что американская база в Сирии подверглась обстрелу

СМИ сообщили, что американская база в Сирии подверглась обстрелу

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных, передает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:11

2021-03-23T18:11

2021-03-23T21:45

эль-хасаке

война в сирии

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных, передает телеканал Al-Mayadeen.Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.В то же время нередко появляются сообщения о нападении на американских военных на севере Сирии групп вооруженных неизвестных отрядов.

https://ria.ru/20210227/siriya-1599263711.html

эль-хасаке

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

сша

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эль-хасаке, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире