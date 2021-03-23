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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210323/obstrel-1602529844.html
СМИ сообщили, что американская база в Сирии подверглась обстрелу
СМИ сообщили, что американская база в Сирии подверглась обстрелу
Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных, передает телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:11
2021-03-23T21:45
эль-хасаке
война в сирии
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных, передает телеканал Al-Mayadeen.Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.В то же время нередко появляются сообщения о нападении на американских военных на севере Сирии групп вооруженных неизвестных отрядов.
https://ria.ru/20210227/siriya-1599263711.html
эль-хасаке
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
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эль-хасаке, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире

СМИ сообщили, что американская база в Сирии подверглась обстрелу

18:11 23.03.2021 (обновлено: 21:45 23.03.2021)
 
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных, передает телеканал Al-Mayadeen.

"Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел ... привел к ранениям в рядах американских военных", - говорится в сообщении телеканала.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
В то же время нередко появляются сообщения о нападении на американских военных на севере Сирии групп вооруженных неизвестных отрядов.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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Война в СирииЭль-ХасакеДейр-эз-Зор (мухафаза)СирияСШАВ мире
 
 
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