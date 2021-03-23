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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210323/nko-1602507035.html
Гаврилов: изменения в закон позволят контролировать финансирование НКО
Гаврилов: изменения в закон позволят контролировать финансирование НКО
Поправки в закон об НКО-иноагентах, которые во вторник были приняты во втором чтении, позволят исключить теневое финансирование, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:27
2021-03-23T16:30
религия и мировоззрение
религия
госдума рф
сергей гаврилов
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Поправки в закон об НКО-иноагентах, которые во вторник были приняты во втором чтении, позволят исключить теневое финансирование, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.В комитете сообщили, что 23 марта прошел второе чтение законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части совершенствования правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций"."Законопроект позволит исключить теневые перечисления денежных средств, установить контроль за каналами финансирования НКО через бизнес, контроль за планированием деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций", - сказал Гаврилов.Говоря о новых ограничениях деятельности НКО-иноагентов, депутат отметил, что задача парламентариев – "сделать деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций прозрачной как с точки зрения организации их работы, так и их финансирования и отчетности перед госорганами".По его словам, этот законопроект станет одним из ключевых при обеспечении защиты РФ "от внешнего вмешательства экстремистов", наряду с законопроектом "Об "аттестации духовенства", который также приняли во втором чтении во вторник.Законопроектом предлагается прописать, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО предоставляют в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.Также инициативой предлагается ввести запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.
https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html
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религия, госдума рф, сергей гаврилов

Гаврилов: изменения в закон позволят контролировать финансирование НКО

16:27 23.03.2021 (обновлено: 16:30 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Поправки в закон об НКО-иноагентах, которые во вторник были приняты во втором чтении, позволят исключить теневое финансирование, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В комитете сообщили, что 23 марта прошел второе чтение законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части совершенствования правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций".
"Законопроект позволит исключить теневые перечисления денежных средств, установить контроль за каналами финансирования НКО через бизнес, контроль за планированием деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций", - сказал Гаврилов.
Говоря о новых ограничениях деятельности НКО-иноагентов, депутат отметил, что задача парламентариев – "сделать деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций прозрачной как с точки зрения организации их работы, так и их финансирования и отчетности перед госорганами".
По его словам, этот законопроект станет одним из ключевых при обеспечении защиты РФ "от внешнего вмешательства экстремистов", наряду с законопроектом "Об "аттестации духовенства", который также приняли во втором чтении во вторник.
Законопроектом предлагается прописать, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.
Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО предоставляют в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.
Также инициативой предлагается ввести запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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