https://ria.ru/20210323/nko-1602507035.html

Гаврилов: изменения в закон позволят контролировать финансирование НКО

Гаврилов: изменения в закон позволят контролировать финансирование НКО

Поправки в закон об НКО-иноагентах, которые во вторник были приняты во втором чтении, позволят исключить теневое финансирование, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:27

2021-03-23T16:27

2021-03-23T16:30

религия и мировоззрение

религия

госдума рф

сергей гаврилов

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Поправки в закон об НКО-иноагентах, которые во вторник были приняты во втором чтении, позволят исключить теневое финансирование, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.В комитете сообщили, что 23 марта прошел второе чтение законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части совершенствования правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций"."Законопроект позволит исключить теневые перечисления денежных средств, установить контроль за каналами финансирования НКО через бизнес, контроль за планированием деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций", - сказал Гаврилов.Говоря о новых ограничениях деятельности НКО-иноагентов, депутат отметил, что задача парламентариев – "сделать деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций прозрачной как с точки зрения организации их работы, так и их финансирования и отчетности перед госорганами".По его словам, этот законопроект станет одним из ключевых при обеспечении защиты РФ "от внешнего вмешательства экстремистов", наряду с законопроектом "Об "аттестации духовенства", который также приняли во втором чтении во вторник.Законопроектом предлагается прописать, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО предоставляют в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.Также инициативой предлагается ввести запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.

https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, госдума рф, сергей гаврилов