https://ria.ru/20210323/netanyakhu-1602557282.html

СМИ сообщили о падении снаряда в районе города, куда приехал Нетаньяху

СМИ сообщили о падении снаряда в районе города, куда приехал Нетаньяху

Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда во вторник - в день выборов в Кнессет - приехал премьер-министр Израиля и лидер партии... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:54

2021-03-23T21:54

2021-03-23T21:54

беер-шева

кнессет израиля

биньямин нетаньяху

ликуд

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда во вторник - в день выборов в Кнессет - приехал премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, сообщает издание "Едиот Ахронот".Ранее армейская пресс-служба сообщила, что военнослужащие Израиля засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону израильской территории, система оповещения сработала только на открытой местности.Издание отмечает, что в это время в городе с визитом находился Нетаньяху с активистами партии "Ликуд".Выборы в Кнессет 24-го созыва стали четвертыми подряд досрочными выборами после того, как Кнессет 23 созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.Согласно данным последних предвыборных опросов, лидером избирательной кампании стала правящая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Партия "Кахоль-Лаван", бывшая главным коалиционным партнером "Ликуда" в прежнем правительстве, на этот раз балансирует на грани электорального барьера. Второй по уровню поддержки соцопросы называют партию "Еш Атид", чей лидер Яир Лапид намерен составить конкуренцию Нетаньяху в борьбе за формирование коалиции большинства.

https://ria.ru/20210317/ataka-1601566347.html

беер-шева

израиль

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беер-шева, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, ликуд, израиль, в мире