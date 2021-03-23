https://ria.ru/20210323/nato-1602557768.html

Слуцкий прокомментировал заявления НАТО об "угрозе" со стороны России

Слуцкий прокомментировал заявления НАТО об "угрозе" со стороны России

Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса, заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:00

2021-03-23T22:00

2021-03-23T22:00

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

нато

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД альянса говорится, что НАТО продолжит адаптироваться к современным вызовам, включая действия России, международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за построение мирной архитектуры 21 столетия и главенство международного права, а не "миропорядка, основанного на неких правилах"."Видимо, в этом и состоит та самая "угроза" для Брюсселя и Вашингтона, продолжающих грезить мировым господством", - полагает парламентарий.

https://ria.ru/20210323/nato-1602555032.html

россия

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, нато, в мире