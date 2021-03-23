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Слуцкий прокомментировал заявления НАТО об "угрозе" со стороны России
Слуцкий прокомментировал заявления НАТО об "угрозе" со стороны России
Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса, заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:00
2021-03-23T22:00
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
нато
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД альянса говорится, что НАТО продолжит адаптироваться к современным вызовам, включая действия России, международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за построение мирной архитектуры 21 столетия и главенство международного права, а не "миропорядка, основанного на неких правилах"."Видимо, в этом и состоит та самая "угроза" для Брюсселя и Вашингтона, продолжающих грезить мировым господством", - полагает парламентарий.
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, нато, в мире

Слуцкий прокомментировал заявления НАТО об "угрозе" со стороны России

22:00 23.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД альянса говорится, что НАТО продолжит адаптироваться к современным вызовам, включая действия России, международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.

"Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса. При этом заверения в исключительно оборонительном характере деятельности североатлантического альянса - откровенная ложь! От кого "оборонялись" государства, входящие в блок НАТО, в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, отчасти в Сирии? От режимов, неугодных коллективному Западу? Россия никому не угрожает", - сказал Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за построение мирной архитектуры 21 столетия и главенство международного права, а не "миропорядка, основанного на неких правилах".
"Видимо, в этом и состоит та самая "угроза" для Брюсселя и Вашингтона, продолжающих грезить мировым господством", - полагает парламентарий.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФНАТОВ мире
 
 
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