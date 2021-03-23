Слуцкий прокомментировал заявления НАТО об "угрозе" со стороны России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД альянса говорится, что НАТО продолжит адаптироваться к современным вызовам, включая действия России, международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.
"Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса. При этом заверения в исключительно оборонительном характере деятельности североатлантического альянса - откровенная ложь! От кого "оборонялись" государства, входящие в блок НАТО, в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, отчасти в Сирии? От режимов, неугодных коллективному Западу? Россия никому не угрожает", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за построение мирной архитектуры 21 столетия и главенство международного права, а не "миропорядка, основанного на неких правилах".
"Видимо, в этом и состоит та самая "угроза" для Брюсселя и Вашингтона, продолжающих грезить мировым господством", - полагает парламентарий.