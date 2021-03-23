https://ria.ru/20210323/narusheniya-1602483266.html

СП нашла в "Роскосмосе" нарушения на 30 миллиардов рублей за 2020 год

СП нашла в "Роскосмосе" нарушения на 30 миллиардов рублей за 2020 год

Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:38

2021-03-23T14:38

2021-03-23T14:38

россия

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

алексей кудрин

роскосмос

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.При этом, по его словам, аудиторы за прошлый год выявили в целом меньше нарушений, чем обычно - это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений была отменена часть проверок, а оставшиеся проходили по большей части в удаленном формате.В феврале Счетная палата называла "Роскосмос" в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года.В текущем году Счетная палата планирует провести два контрольных мероприятия в госкорпорации "Роскосмос". Аудиторы проверят использование средств, выделенных на федеральную целевую программу "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", а также на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2020 годах и истекшем периоде 2021 года.

https://ria.ru/20210306/kudrin-1600189422.html

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россия, глонасс (система навигации), космос - риа наука, алексей кудрин, роскосмос