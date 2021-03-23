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СП нашла в "Роскосмосе" нарушения на 30 миллиардов рублей за 2020 год
СП нашла в "Роскосмосе" нарушения на 30 миллиардов рублей за 2020 год
Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:38
2021-03-23T14:38
россия
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
алексей кудрин
роскосмос
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.При этом, по его словам, аудиторы за прошлый год выявили в целом меньше нарушений, чем обычно - это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений была отменена часть проверок, а оставшиеся проходили по большей части в удаленном формате.В феврале Счетная палата называла "Роскосмос" в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года.В текущем году Счетная палата планирует провести два контрольных мероприятия в госкорпорации "Роскосмос". Аудиторы проверят использование средств, выделенных на федеральную целевую программу "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", а также на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2020 годах и истекшем периоде 2021 года.
https://ria.ru/20210306/kudrin-1600189422.html
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россия, глонасс (система навигации), космос - риа наука, алексей кудрин, роскосмос

СП нашла в "Роскосмосе" нарушения на 30 миллиардов рублей за 2020 год

14:38 23.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", - сказал Кудрин.
При этом, по его словам, аудиторы за прошлый год выявили в целом меньше нарушений, чем обычно - это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений была отменена часть проверок, а оставшиеся проходили по большей части в удаленном формате.
В феврале Счетная палата называла "Роскосмос" в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года.
В текущем году Счетная палата планирует провести два контрольных мероприятия в госкорпорации "Роскосмос". Аудиторы проверят использование средств, выделенных на федеральную целевую программу "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", а также на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2020 годах и истекшем периоде 2021 года.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 11:53
Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
 
РоссияГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаАлексей КудринРоскосмос
 
 
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