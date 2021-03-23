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Госдума приняла закон об условиях возбуждения дел о сбыте наркотиков
Госдума приняла закон об условиях возбуждения дел о сбыте наркотиков
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:23
2021-03-23T13:23
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общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения дела о наркосбыте в редакции согласительной комиссии.Госдума приняла этот закон в декабре прошлого года, однако Совет Федерации отклонил его. Изменения предлагается внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Закон направлен на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК.В редакции согласительной комиссии инициативой предлагается дополнить положением, согласно которому "сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи", не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228. 1 и 228. 4 УК РФ. В отклоненной редакции предполагалось, что уголовные дела по этим статьям не могут быть возбуждены "при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам".
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россия, госдума рф, общество

Госдума приняла закон об условиях возбуждения дел о сбыте наркотиков

13:23 23.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения дела о наркосбыте в редакции согласительной комиссии.
Госдума приняла этот закон в декабре прошлого года, однако Совет Федерации отклонил его. Изменения предлагается внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Закон направлен на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК.
В редакции согласительной комиссии инициативой предлагается дополнить положением, согласно которому "сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи", не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228. 1 и 228. 4 УК РФ. В отклоненной редакции предполагалось, что уголовные дела по этим статьям не могут быть возбуждены "при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам".
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