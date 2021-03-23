https://ria.ru/20210323/myasnikov-1602544333.html

Мясников перечислил основные причины возникновения рака

Мясников перечислил основные причины возникновения рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил основные факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:40

2021-03-23T19:40

2021-03-23T19:40

александр мясников (врач)

россия

онкология

рак

здоровье

здоровье - общество

медицина

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил основные факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний."Двадцать процентов <…> идет от неправильного питания, сорок — от курения, <…> но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания", — сказал он.Медик привел в качестве примера рак шейки матки, возникающий из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита Б.Он посоветовал зрителям не забывать о связи рака и инфекций и при необходимости восполнять "пробелы" в знаниях.

https://ria.ru/20210322/simptom-1602343411.html

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2021

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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, здоровье - общество, медицина, общество