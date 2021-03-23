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Мясников перечислил основные причины возникновения рака
Мясников перечислил основные причины возникновения рака
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил основные факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:40
2021-03-23T19:40
александр мясников (врач)
россия
онкология
рак
здоровье
здоровье - общество
медицина
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил основные факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний."Двадцать процентов &lt;…&gt; идет от неправильного питания, сорок — от курения, &lt;…&gt; но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания", — сказал он.Медик привел в качестве примера рак шейки матки, возникающий из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита Б.Он посоветовал зрителям не забывать о связи рака и инфекций и при необходимости восполнять "пробелы" в знаниях.
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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, здоровье - общество, медицина, общество

Мясников перечислил основные причины возникновения рака

19:40 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил основные факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний.
"Двадцать процентов <…> идет от неправильного питания, сорок — от курения, <…> но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания", — сказал он.
Медик привел в качестве примера рак шейки матки, возникающий из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита Б.
Он посоветовал зрителям не забывать о связи рака и инфекций и при необходимости восполнять "пробелы" в знаниях.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 16:18
Назван первый симптом рака носоглотки
 
Александр Мясников (врач)РоссияОнкологияракЗдоровьеЗдоровье - ОбществоМедицинаОбщество
 
 
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