https://ria.ru/20210323/mukhametshin-1602386558.html

Марат Мухаметшин: делаем ставку на инновационные продукты и технологии

Марат Мухаметшин: делаем ставку на инновационные продукты и технологии

О том, как прошел год в режиме пандемии для банков и их клиентов, что изменилось в работе финансовых организаций, РИА Новости рассказал вице-президент –... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:00

2021-03-23T09:00

2021-03-23T10:49

экономика

газпромбанк

республика татарстан (татарстан)

казань

интервью

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О том, как прошел год в режиме пандемии для банков и их клиентов, что изменилось в работе финансовых организаций, РИА Новости рассказал вице-президент – управляющий филиалом Газпромбанка в Казани Марат Мухаметшин.— Марат Фаритович, насколько, по вашему мнению, существенны различия во влиянии пандемических ограничений на жизнь и бизнес в столице и в регионах России?— Можно сказать, что пандемия стирает существующие и возводит новые границы. С одной стороны, результат карантинных мер по всему миру схожий: затруднены перемещения, социальные контакты, что не лучшим образом сказывается и на бизнесе. С другой стороны, весной 2020 года были закрыты границы не только между государствами, но и часто в пределах одной страны существовали ограничения. Всему миру, без преувеличения, пришлось жить в новой реальности. Поэтому больше все-таки объединяющих моментов, чем различий. В основном, везде ощутимо пострадал малый и средний бизнес. В Татарстане, кстати, до середины мая были довольно жесткие ограничения. Поэтому, как и в Москве, многие переходили на дистанционные технологии. Это очень заметно по банковскому обслуживанию. Наши клиенты охотно пользовались возможностью совершать финансовые операции, не выходя из дома.— В то же время Газпромбанк обновляет действующие и открывает новые физические офисы в регионе…— Это стратегия Газпромбанка: мы даем возможность клиенту выбирать канал коммуникаций. Такой подход является единым для всех наших точек присутствия в России. Какими бы ни были технологии, они не вытеснят полностью живое общение, когда можно не только получить консультацию квалифицированного специалиста, но и, например, поделиться сомнениями при выборе той или иной услуги, детально обсудить условия по продуктам. В период эпидемии многие впервые протестировали дистанционное обслуживание и теперь вряд ли от него откажутся, хотя при этом будут и приходить в офис за консультацией или по другим важным вопросам. Кстати, хочу отметить, что за этот год мы научились ценить и саму возможность зайти в банк или магазин, не спеша выпить чашку кофе в кафе.Мы год назад смогли очень оперативно организовать безопасный режим работы и обслуживания клиентов в отделениях и сейчас держим марку. Все процессы во всех офисах выстраиваются с учетом санитарных требований и социальной дистанции между клиентами и сотрудниками офиса.Напомню, что в минувшем году у нас был юбилей - десять лет назад Газпромбанк начал свою деятельность в Казани. Кстати, первый офис мы обновили, он открылся после реновации совсем недавно – в феврале. А в декабре открыли новое здание филиала в центре города. Надеюсь, клиентам приятно бывать у нас. И хотя главное для них, конечно, - это выгодные продукты и услуги, но все же комфорт и гармония тоже важны. В ближайшее время начнет функционировать еще один офис в городе, его специализация – работа с физическими лицами.— Газпромбанк еще несколько лет назад позиционировался в большей степени как банк, работающий с корпоративными клиентами. Как пандемия отразилась на вашем взаимодействии с ними?— Когда мы решили активно развивать розницу, задача состояла в том, чтобы, наряду с завоеванием относительно новой для нас ниши, сохранять лидерство в корпоративном сегменте. Во время пандемии наши усилия были направлены на продолжение эффективной работы с клиентами: как предприятиями, так и физическими лицами. Тут все идет по плану. Все обязательства исполняются.Большинство наших крупных проектов являются долгосрочными. В первую очередь, отмечу проект создания импортозамещающего текстильно-химического производства изделий из микрофибры мощностью до 4 тысяч тонн в год на Территории опережающего социально-экономического развития в Нижнекамске. Аналогов такому производству пока нет на территории России и всего постсоветского пространства. Это будет полный производственный цикл, начиная от формования химических нитей, и завершая упаковкой готовой продукции.Буквально в канун нового года нами было подписано кредитное соглашение с одним из крупнейших российских производителей бытовой химии и масложировой продукции, входящим в перечень системообразующих предприятий России. И наше соглашение предоставляет новые перспективы для развития бизнеса группы компаний, наращивания доли ее продукции на высококонкурентном рынке РФ, реализации экспортного потенциала.Стоит сказать и о том, что сегодня мы активно работаем над проектом в сфере экологических способов выработки электроэнергии. Современные, высокотехнологичные производства планируется реализовать в Западной зоне - на территории Зеленодольского муниципального района Татарстана. Кроме того, у нас есть ряд других долгосрочных проектов, важных с точки зрения их последующего позитивного влияния на поступательное развитие региона.— На что Газпромбанк делал ставку в части завоевания розничных клиентов?— На новые, часто даже инновационные, продукты и, конечно, на технологии. Именно с появлением новых задач Газпромбанк встал на путь масштабной трансформации, которая помогла нам всегда быть готовыми к изменениям. Это сработало и в период пандемии. Развитие дистанционных сервисов уже было в фокусе нашего внимания. А пандемия лишь ускорила этот процесс.— А что с таким направлением, как малый и средний бизнес?— Мы планировали заявить о себе на этом рынке, готовили пакетные предложения для малого и среднего бизнеса. И так случилось, что запустили их в разгар пандемии, когда была особенно велика их актуальность. Акцент в наших продуктах для данного сегмента также делаем на гибкие условия и возможность дистанционного обслуживания. И, конечно, Газпромбанк принял участие в программах господдержки МСП. Ведь это и рабочие места, и здоровая конкуренция, и налоги. Я не говорю уже о том, что, каждый из нас знает достаточно много малых предприятий, продукцию которых ценит и готов рекомендовать другим.— Мы часто слышим о том, что пандемия заставила нас что-то переоценить в своей жизни. Что думаете об этом?— Любые непривычные события такого масштаба влекут за собой изменения в укладе жизни и взглядах человека. И пандемия не исключение. Что будет потом? Вернется ли все на прежние места? Трудно сказать. Мне бы хотелось верить в то, что уроки пандемии сделают человечество мудрее. Лично в моем опыте и моих выводах больше позитива, чем негатива. Даже в условиях ограничений этот год был для нас довольно успешным. Мы продолжаем жить, развиваться и строить планы.

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https://ria.ru/20201203/gazprombank-1587558915.html

https://ria.ru/20210215/gazprombank-1597545225.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпромбанк, республика татарстан (татарстан), казань, интервью