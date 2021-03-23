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Мужчины вдвое чаще женщин просили установить зеркала на станциях МЦД
Мужчины вдвое чаще женщин просили установить зеркала на станциях МЦД
Зеркала начали устанавливать на станциях Московских центральных диаметров по желанию москвичей, более 70% просьб поступило от мужчин, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:13
2021-03-23T15:13
2021-03-23T16:13
россия
московские центральные диаметры (мцд)
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зеркала начали устанавливать на станциях Московских центральных диаметров по желанию москвичей, более 70% просьб поступило от мужчин, сообщил журналистам руководитель комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.Он отметил, что во вторник первые зеркала установили на двух станциях Московских центральных диаметров - "Славянский бульвар" и "Фили". Об установке зеркал москвичи просили через краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры" и через бот департамента транспорта.Он отметил, что на МЦД будут появляться такие же зеркала, которые сейчас есть на станциях московского метро и Московского центрального кольца. В настоящее время на них установлено более 100 зеркал."До конца марта месяца мы установим зеркала еще на 14 станциях Московских центральных диаметров. Это будут самые популярные пересадочные станции МЦД", - сказал Соцкий.Как уточняет пресс-служба столичного департамента транспорта, зеркала появятся на станциях "Долгопрудная", "Новодачная", "Сетунь", "Сколково", "Баковка" первого диаметра и станциях "Нахабино", "Опалиха", "Пенягино", "Волоколамская", "Стрешнево", "Новохохловская", "Курьяново", "Остафьево" и "Подольск" второго диаметра.
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россия, московские центральные диаметры (мцд), городское хозяйство москвы, москва, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Зеркала начали устанавливать на станциях Московских центральных диаметров по желанию москвичей, более 70% просьб поступило от мужчин, сообщил журналистам руководитель комплекса информирования МЦД
департамента транспорта Москвы
Тимур Соцкий.
Он отметил, что во вторник первые зеркала установили на двух станциях Московских центральных диаметров - "Славянский бульвар" и "Фили". Об установке зеркал москвичи просили через краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры" и через бот департамента транспорта.
"Мы были достаточно сильно удивлены востребованностью зеркал, мы ожидали, что большая часть тех, кто нас просит об их установке, будут представительницы прекрасной половины наших пассажиров, но больше 70% просьб об установке зеркал поступило от мужчин", - сказал Соцкий.
Он отметил, что на МЦД будут появляться такие же зеркала, которые сейчас есть на станциях московского метро и Московского центрального кольца. В настоящее время на них установлено более 100 зеркал.
"До конца марта месяца мы установим зеркала еще на 14 станциях Московских центральных диаметров. Это будут самые популярные пересадочные станции МЦД", - сказал Соцкий.
Как уточняет пресс-служба столичного департамента транспорта, зеркала появятся на станциях "Долгопрудная", "Новодачная", "Сетунь", "Сколково", "Баковка" первого диаметра и станциях "Нахабино", "Опалиха", "Пенягино", "Волоколамская", "Стрешнево", "Новохохловская", "Курьяново", "Остафьево" и "Подольск" второго диаметра.