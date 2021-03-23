https://ria.ru/20210323/mir-1602300094.html

Орбитальная научная станция "Мир"

Орбитальная научная станция "Мир"

Орбитальный комплекс "Мир" (ОК "Мир") является первой в мире многомодульной орбитальной станцией, использовавшейся в 1986–2001 годах. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:50

2021-03-23T07:50

2021-03-23T07:50

мир (орбитальный комплекс)

центр управления полетами

справки

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Орбитальный комплекс "Мир" (ОК "Мир") является первой в мире многомодульной орбитальной станцией, использовавшейся в 1986–2001 годах. Работы по созданию орбитального комплекса советские конструкторы начали в 1976 году. Его проект был разработан в НПО "Энергия" (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева) на основе опыта долговременных орбитальных станций серии "Салют". В реализации проекта участвовали 280 предприятий под управлением 20 министерств и ведомств. Согласно правительственному постановлению от 2 января 1985 года, станция создавалась для решения оборонных, научных и народно-хозяйственных задач в процессе совместной эксплуатации с целевыми модулями и многоразовой транспортной космической системой "Буран".ОК "Мир" имел модульную структуру; сборка происходила путем последовательного добавления к станции очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Первый элемент станции "Мир" (базовый блок) был выведен на орбиту 20 февраля 1986 года с помощью ракеты-носителя "Протон", стартовавшей с космодрома Байконур. Основу базового блока составлял герметичный рабочий отсек, где располагались центральный пост управления и средства связи. На нем имелись места для отдыха экипажа – две индивидуальные каюты и общая кают-компания с рабочим столом, устройствами для подогрева воды и пищи, беговая дорожка и велоэргометр. На наружной поверхности рабочего отсека размещались две поворотные панели солнечных батарей и неподвижная третья, смонтированная позже космонавтами в ходе полета. Перед рабочим отсеком находился герметичный переходный отсек, который мог служить шлюзом для выхода в открытый космос. На базовом блоке располагалась основная часть аппаратуры и оборудования систем управления движением и электропитания комплекса, двигательной установки и комплекса радиосредств. Он имел пять стыковочных портов для соединения с транспортными кораблями и научными модулями.На начальном этапе базовый блок эксплуатировался как моноблочная пилотируемая орбитальная станция. Выведение его на околоземную орбиту ознаменовало начало программы поэтапного развертывания и дооснащения станции целевыми модулями с доставкой экипажей и грузов транспортными кораблями "Союз" и "Прогресс". В апреле 1987 года к базовому блоку был пристыкован первый экспериментальный модуль "Квант", предназначенный для выполнения программы астрофизических и других научных исследований и экспериментов. С этого момента началась сборка пилотируемого орбитального комплекса "Мир". Предполагалось, что комплекс будет полностью собран в течение нескольких лет, но в связи с задержкой разработки и изготовления модулей и недостаточным финансированием его сборка комплекса затянулась.Следующем модулем, выведенным на орбиту 26 ноября 1989 года и 6 декабря состыкованным с базовым блоком, стал "Квант-2". Он предназначался для дооснащения станции оборудованием и аппаратурой, в состав которых входили средства жизнеобеспечения и средства обеспечения выходов космонавтов в открытый космос, система электропитания, комплект гиродинов (устройства для высокоточной ориентации и стабилизации) и двигатели ориентации для системы управления движением комплекса. Третий модуль – стыковочно-технологический "Кристалл", предназначенный для выполнения программы опытного производства полупроводниковых материалов и биопрепаратов, научных экспериментов и работ по совершенствованию космической техники, а также для обеспечения стыковки с кораблем "Буран" и кораблем-спасателем "Союз ТМ", был выведен на орбиту 31 мая 1990 года и 10 июня того же года состыкован с орбитальным комплексом "Мир". Четвертым стал модуль "Спектр", предназначенный для проведения научных исследований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, собственной внешней атмосферы орбитального комплекса, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном космическом пространстве и в верхних слоях земной атмосферы, а также для дооснащения станции дополнительными источниками электроэнергии. Он состоял из двух отсеков: герметичного приборно-грузового и негерметичного, на котором были установлены две основные и две дополнительные солнечные батареи и приборы научной аппаратуры. "Спектр" был запущен 20 мая 1995 года и 1 июня того же года состыкован с орбитальным комплексом. Пятый модуль – стыковочный отсек, созданный в Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П. Королева и предназначенный для обеспечения стыковок американских кораблей системы "Спейс Шаттл" (Space Shuttle) со станцией "Мир" без изменения ее конфигурации, был доставлен на орбиту в ноябре 1995 года на американском многоразовом космическом корабле "Атлантис" (Atlantis) и пристыкован к модулю "Кристалл". Окончательное строительство станции "Мир" было завершено в апреле 1996 года после присоединения модуля "Природа", предназначенного для проведения научных исследований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, космических излучений, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном космическом пространстве и верхних слоях земной атмосферы, а также изучения поведения различных материалов в условиях космического пространства и получения в условиях невесомости особо чистых лекарственных препаратов.Общая масса комплекса (в полной сборке) составляла более 125 тонн, общий объем герметичных отсеков примерно 400 кубических метров. На ОК "Мир" для проведения промышленно-технологических, биомедицинских, геофизических, астрофизических и других экспериментов и исследований в космических условиях была размещена научная аппаратура более 240 наименований производства 27 стран общей массой 11,5 тонны, а с учетом вспомогательного оборудования и средств обеспечения общая масса комплекса целевых нагрузок составила 14 тонн. Данный комплекс научной аппаратуры позволял выполнять фундаментальные и научно-прикладные исследования по девяти направлениям в различных областях науки и техники. Управление станцией "Мир" велось из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП – научно-исследовательское подразделение АО "ЦНИИмаш"), который был основным звеном в контуре управления полетами пилотируемых долговременных орбитальных станций "Салют", транспортных кораблей "Союз" и "Прогресс".ОК "Мир" предназначался для длительных полетов экипажей из двух-трех космонавтов. На начальном этапе работы орбитального комплекса его эксплуатация была возможна только в режиме посещения, а эксплуатация в режиме постоянно действующей станции была ограничена из-за отсутствия необходимых средств системы управления движением и системы обеспечения жизнедеятельности.Первый пилотируемый полет на "Мир" был проведен с 15 марта по 5 мая 1986 года. Экипаж в составе космонавтов Леонида Кизима и Владимира Соловьева за это время провел работы по расконсервации базового блока и подготовке его к беспилотному полету. Эксплуатация орбитального комплекса в режиме постоянно действующей станции была начата 8 февраля 1987 года. До августа 1999 года "Мир" эксплуатировался в постоянном пилотируемом режиме с одним перерывом с 27 апреля по 8 сентября 1989 года в период перехода с пилотируемых кораблей серии "Союз Т" на серию "Союз ТМ". Смена экспедиций осуществлялась непосредственно на борту комплекса.На станции с 1987 года реализовывались международные программы исследований. В их выполнении непосредственно на борту станции приняли участие астронавты Франции, Сирии, Афганистана, Болгарии, Японии, Великобритании, Германии, Казахстана, Австрии, США, Канады и стран, входящих в Европейское космическое агентство.На протяжении 1995-1998 годов на станции "Мир" велись совместные российско-американские работы по программам "Мир – Шаттл", "Мир – НАСА". В рамках этих программ было осуществлено семь кратковременных экспедиций посещения с помощью корабля "Атлантис" и одна с помощью корабля "Индевор" (Endeavour), во время которых на станции побывали 34 астронавта. С середины 1999 года в связи с трудностями финансирования программы полета ОК "Мир" в режим эксплуатации комплекса были введены относительно длительные беспилотные участки.Последний полет на станцию "Мир" был совершен основной экспедицией в период с 4 апреля по 16 июня 2000 года. После этого было принято решение о прекращении полета орбитального комплекса, так как любая из систем "Мира", изначально рассчитанная на пять лет работы, а отработавшая пятнадцать, могла в любой момент отказать. Большая часть бортовых систем значительно превысила ресурсные характеристики. Некоторые приборы наработали ресурс, более чем в десять раз превышающий первоначально установленный. На станции уже возникали технические проблемы: отказывали радиосвязь, гиродины, теплоносители. Были даже такие критические моменты, когда ЦУП терял контроль над станцией во время проведения коррекции орбиты ее полета. 23 марта 2001 года орбитальный комплекс "Мир" завершил свой полет. Операция по сведению станции с орбиты была проведена с помощью пристыкованного к ней космического корабля "Прогресс М1-5" с увеличенным запасом топлива. Первый импульс на торможение станции был выдан 23 марта в 3.32 мск, второй – в 5.00 мск, третий – в 8.08 мск. В плотные слои атмосферы Земли станция вошла в 8.44 мск, где начала гореть и распадаться на куски. Ее несгоревшие фрагменты приводнились в несудоходном районе Тихого океана, рядом с островами Фиджи примерно к 9.00 мск, не причинив никому вреда.Завершение полета орбитальной станции "Мир" вызвало большой интерес у мировой общественности и средств массовой информации. В Центре управления полетами было аккредитовано около 600 представителей более 100 российских и иностранных СМИ. Кроме того, там присутствовали 109 сотрудников посольств 63 стран, а также представители российских государственных структур. Для желающих даже устроили специальный тур на острова Фиджи, чтобы сделать любительские съемки – последние кадры жизни станции.За время эксплуатации на ОК "Мир" работали 71 человек из 12 стран, а всего на "Мире" побывали 104 человека во время 28 основных экспедиций и 15 экспедиций посещения. В частности, пять раз совершал полеты на станцию Анатолий Соловьев, четыре раза – Александр Викторенко, три раза – Сергей Авдеев, Виктор Афанасьев, Александр Калери и американский астронавт Чарлз Прекорт. На ОК "Мир" было совершено 78 выходов в открытый космос, выполнено по российской и международным программам более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многие из которых не имеют аналогов в мире. Были произведены первые эксперименты над растениями.Станция "Мир" стала своеобразным летным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и технологических процессов, используемых на Международной космической станции – МКС. На ОК "Мир" впервые в мировой практике был реализован модульный принцип строительства на орбите космических сооружений больших габаритов и масс; апробировано применение кораблей "Союз", "Прогресс", "Спейс Шаттл" как транспортных средств для доставки экипажей и материально-технического снабжения; проведена отработка взаимодействия международных экипажей в длительных полетах; отработана технология поддержания станции в работоспособном состоянии в течение длительного полета; проведена отработка технологии совместного управления пилотируемыми космическими объектами двух стран из двух Центров управления – ЦУП-М (Королев, Московская область, Россия) и ЦУП-Х (Хьюстон, США) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мир (орбитальный комплекс), центр управления полетами, справки