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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210323/metro-1602305515.html
"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2
"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2
“Советские начальники построили огромные подземные города и собственное метро, чтобы ездить на загородную дачу!”: существует ли в реальности “Метро-2”? Подземный вагончик между Кремлем, Зарядьем и администрацией президента, а также секретный тоннель к “подземному городу в Раменках” - рассказываем о том, что было построено на самом деле.
2021-03-23T12:00
2021-03-23T12:00
какая-то мистика
дмитрий юрков
подкаст
москва
общество
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"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2
“Советские начальники построили огромные подземные города и собственное метро, чтобы ездить на загородную дачу!”: существует ли в реальности “Метро-2”? Подземный вагончик между Кремлем, Зарядьем и администрацией президента, а также секретный тоннель к “подземному городу в Раменках” - рассказываем о том, что было построено на самом деле.
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2
“Советские начальники построили огромные подземные города и собственное метро, чтобы ездить на загородную дачу!”: существует ли в реальности “Метро-2”? Подземный вагончик между Кремлем, Зарядьем и администрацией президента, а также секретный тоннель к “подземному городу в Раменках” - рассказываем о том, что было построено на самом деле.
audio/mpeg
Рассекреченные данные о подземных тоннелях, построенных в советское время, раскрывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, дмитрий юрков, подкаст, москва, общество

"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2

12:00 23.03.2021
 
Какая-то мистика
"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Советские начальники построили огромные подземные города и собственное метро, чтобы ездить на загородную дачу!”: существует ли в реальности “Метро-2”? Подземный вагончик между Кремлем, Зарядьем и администрацией президента, а также секретный тоннель к “подземному городу в Раменках” - рассказываем о том, что было построено на самом деле.
Рассекреченные данные о подземных тоннелях, построенных в советское время, раскрывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
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Какая-то мистикаДмитрий ЮрковПодкастМоскваОбщество
 
 
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