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Голикова рассказала, когда можно будет ходить без масок

Голикова рассказала, когда можно будет ходить без масок

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:56

2021-03-23T09:56

2021-03-23T14:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу."А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — сказала Голикова в интервью телеканалу RT.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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