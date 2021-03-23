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Голикова рассказала, когда можно будет ходить без масок
Голикова рассказала, когда можно будет ходить без масок
Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:56
2021-03-23T09:56
2021-03-23T14:08
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу."А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — сказала Голикова в интервью телеканалу RT.
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