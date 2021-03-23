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Голикова рассказала, когда можно будет ходить без масок
Голикова рассказала, когда можно будет ходить без масок
Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:56
2021-03-23T14:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу."А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — сказала Голикова в интервью телеканалу RT.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала, когда можно будет ходить без масок

09:56 23.03.2021 (обновлено: 14:08 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.
"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", — сказала Голикова в интервью телеканалу RT.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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