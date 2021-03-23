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Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью Маргелова
Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью Маргелова
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в связи с кончиной ветерана СВР России генерал-полковника в отставке Виталия Маргелова выразил... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:15
2021-03-23T17:45
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в связи с кончиной ветерана СВР России генерал-полковника в отставке Виталия Маргелова выразил соболезнование его родным и близким, сообщает пресс-бюро ведомства."От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Виталия Васильевича Маргелова", - говорится в телеграмме."Профессионализм, самоотверженность, верность боевого товарища, мудрость руководителя, отзывчивость и человечность всегда вызывали добрые и уважительные чувства у тех, кто работал вместе с ним. Виталий Васильевич останется для всех разведчиков примером беззаветного служения Отчизне", - отмечается в телеграмме.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество

Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью Маргелова

17:15 23.03.2021 (обновлено: 17:45 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенерал-полковник Виталий Маргелов
Генерал-полковник Виталий Маргелов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в связи с кончиной ветерана СВР России генерал-полковника в отставке Виталия Маргелова выразил соболезнование его родным и близким, сообщает пресс-бюро ведомства.
"От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Виталия Васильевича Маргелова", - говорится в телеграмме.

По словам Нарышкина, ушел из жизни "представитель доблестной династии Маргеловых, снискавших любовь и уважение народа нашей страны", который прошел "нелегкий путь человека нашей профессии, оставив яркий след в летописи советской и российской разведки".

"Профессионализм, самоотверженность, верность боевого товарища, мудрость руководителя, отзывчивость и человечность всегда вызывали добрые и уважительные чувства у тех, кто работал вместе с ним. Виталий Васильевич останется для всех разведчиков примером беззаветного служения Отчизне", - отмечается в телеграмме.
Генерал-полковник Виталий Маргелов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Биография бывшего замглавы СВР Маргелова
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинОбщество
 
 
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