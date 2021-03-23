https://ria.ru/20210323/margelov-1602517342.html

Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью Маргелова

Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью Маргелова

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в связи с кончиной ветерана СВР России генерал-полковника в отставке Виталия Маргелова выразил... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:15

2021-03-23T17:15

2021-03-23T17:45

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602409078_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_de16f7607bfdceac043d18ac8134db1e.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в связи с кончиной ветерана СВР России генерал-полковника в отставке Виталия Маргелова выразил соболезнование его родным и близким, сообщает пресс-бюро ведомства."От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Виталия Васильевича Маргелова", - говорится в телеграмме."Профессионализм, самоотверженность, верность боевого товарища, мудрость руководителя, отзывчивость и человечность всегда вызывали добрые и уважительные чувства у тех, кто работал вместе с ним. Виталий Васильевич останется для всех разведчиков примером беззаветного служения Отчизне", - отмечается в телеграмме.

https://ria.ru/20210323/margelov-1602411441.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество