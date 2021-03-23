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Биография бывшего замглавы СВР Маргелова
Биография бывшего замглавы СВР Маргелова
Советский и российский разведчик, генерал-полковник, российский политический деятель Виталий Васильевич Маргелов родился 1 декабря 1941 года в городе Молотов... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T01:13
2021-03-23T01:13
виталий маргелов
россия
василий маргелов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
единая россия
справки
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Советский и российский разведчик, генерал-полковник, российский политический деятель Виталий Васильевич Маргелов родился 1 декабря 1941 года в городе Молотов (ныне Пермь), где семья находилась в эвакуации. Его отец, Василий Маргелов, был командующим воздушно-десантными войсками СССР (1954–1959, 1961–1979).Виталий Маргелов в 1963 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "Правоведение".По окончании высшего учебного заведения был рекомендован на работу в Комитет государственной безопасности СССР.С 1965 года находился на службе в разведке, где прошел все ступени, начиная от оперативного работника.В 1980-х годах работал начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР (Франция, Испания, Италия, Швейцария, Португалия, государства Бенилюкса, Греция, Югославия, Албания, Румыния). Неоднократно выезжал в длительные и краткосрочные загранкомандировки.С 1997 года по 2003 год — заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации по оперативным вопросам.В декабре 2003 года, по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, был уволен в запас Вооруженных Сил Российской Федерации в звании генерал-полковника.В 2003-2007 годах был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва, членом фракции "Единая Россия". Являлся заместителем председателя Комитета по безопасности, членом Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской Федерации, членом Комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия — Алания 1-3 сентября 2004 года.Награжден орденами "За военные заслуги", Почета (2006), знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", медалями "За боевые заслуги", "За воинскую доблесть" и другими (всего более 40 государственных и ведомственных наград).Владел английским и французским языками.Воспитал четверых сыновей.22 марта 2021 года Виталий Маргелов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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4.7
96
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виталий маргелов, россия, василий маргелов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), единая россия, справки

Биография бывшего замглавы СВР Маргелова

01:13 23.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОткрытие сквера Воздушно-десантных войск в парке "Патриот"
Открытие сквера Воздушно-десантных войск в парке Патриот - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Советский и российский разведчик, генерал-полковник, российский политический деятель Виталий Васильевич Маргелов родился 1 декабря 1941 года в городе Молотов (ныне Пермь), где семья находилась в эвакуации. Его отец, Василий Маргелов, был командующим воздушно-десантными войсками СССР (1954–1959, 1961–1979).
Виталий Маргелов в 1963 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "Правоведение".
По окончании высшего учебного заведения был рекомендован на работу в Комитет государственной безопасности СССР.
С 1965 года находился на службе в разведке, где прошел все ступени, начиная от оперативного работника.
В 1980-х годах работал начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР (Франция, Испания, Италия, Швейцария, Португалия, государства Бенилюкса, Греция, Югославия, Албания, Румыния). Неоднократно выезжал в длительные и краткосрочные загранкомандировки.
С 1997 года по 2003 год — заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации по оперативным вопросам.
В декабре 2003 года, по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, был уволен в запас Вооруженных Сил Российской Федерации в звании генерал-полковника.
В 2003-2007 годах был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва, членом фракции "Единая Россия". Являлся заместителем председателя Комитета по безопасности, членом Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской Федерации, членом Комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия — Алания 1-3 сентября 2004 года.
Награжден орденами "За военные заслуги", Почета (2006), знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", медалями "За боевые заслуги", "За воинскую доблесть" и другими (всего более 40 государственных и ведомственных наград).
Владел английским и французским языками.
Воспитал четверых сыновей.
22 марта 2021 года Виталий Маргелов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
Виталий МаргеловРоссияВасилий МаргеловСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Единая РоссияСправки
 
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