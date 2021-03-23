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https://ria.ru/20210323/maldivy-1602365717.html
Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах
Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах
Власти Мальдивских островов планируют в этом году сосредоточиться на развитии недорогого доступного отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:39
2021-03-23T11:39
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Мальдивских островов планируют в этом году сосредоточиться на развитии недорогого доступного отдыха, сообщает АТОР.В прошлом году наши соотечественники стали лидерами по числу прибытий. "В общей сложности мы приняли 555,5 тысяч иностранных туристов, из них 61,4 тысячи — из России", — рассказала замдиректора офиса по туризму Мальдивских островов Рина Абдул Вяхид.Сейчас на архипелаг ежедневно прибывают регулярные и чартерные рейсы из Москвы. Также туристы летят со стыковкой в Турции, ОАЭ и Катаре. С увеличением перевозки стоимость билетов должна снизиться, а значит, повысится и ценовая доступность путешествия, отметила она.В этом году изменилась стратегия продвижения отдыха на островах, отметила эксперт. "Во-первых, на Мальдивах больше нет такой строгой сезонности, когда все гости приезжают строго осенью, уезжают весной, а летом отдыхающих почти не было", — говорит она.В несезон на островах можно отдохнуть относительно бюджетно. Например, авиабилеты из Москвы в Мале с вылетом в мае стоят от 45 тысяч рублей, что в пять раз дешевле, чем в марте."Власти предлагают расширить понятие отдыха на Мальдивах, выйти за рамки luxury и рассматривать, в том числе, размещение в гостевых домах — гестхаусах", — отметила собеседница. Также путешественники могут сэкономить, остановившись в ливбордах (плавучих отелях, то есть яхтах и лодках) и гостиницах в Мале, которые обычно используются для проживания транзитных туристов.Экономия — в разы. Если ночь в отеле на острове стоит от 300 долларов, то размещение в гестхаусе можно найти по цене от 70 долларов.Купившие недорогие туры получат те же впечатления, что и гости на острове-курорте, но за меньшие деньги и в другом формате. "Кроме моря, солнца, красивых пляжей, морского сафари и водных аттракционов они смогут познакомиться с местными жителями, их культурой, традициями, кухней", — отметила эксперт. Правда, нужно будет соблюдать и некоторые правила, например, скромно одеваться в публичных местах и купаться в бикини только на определенных пляжах.
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601258235.html
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цены, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мале, катар, турция, оаэ, мальдивы

Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах

11:39 23.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов
Отдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Мальдивских островов планируют в этом году сосредоточиться на развитии недорогого доступного отдыха, сообщает АТОР.
В прошлом году наши соотечественники стали лидерами по числу прибытий. "В общей сложности мы приняли 555,5 тысяч иностранных туристов, из них 61,4 тысячи — из России", — рассказала замдиректора офиса по туризму Мальдивских островов Рина Абдул Вяхид.
Сейчас на архипелаг ежедневно прибывают регулярные и чартерные рейсы из Москвы. Также туристы летят со стыковкой в Турции, ОАЭ и Катаре. С увеличением перевозки стоимость билетов должна снизиться, а значит, повысится и ценовая доступность путешествия, отметила она.
В этом году изменилась стратегия продвижения отдыха на островах, отметила эксперт. "Во-первых, на Мальдивах больше нет такой строгой сезонности, когда все гости приезжают строго осенью, уезжают весной, а летом отдыхающих почти не было", — говорит она.
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"Власти предлагают расширить понятие отдыха на Мальдивах, выйти за рамки luxury и рассматривать, в том числе, размещение в гостевых домах — гестхаусах", — отметила собеседница. Также путешественники могут сэкономить, остановившись в ливбордах (плавучих отелях, то есть яхтах и лодках) и гостиницах в Мале, которые обычно используются для проживания транзитных туристов.
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Экономия — в разы. Если ночь в отеле на острове стоит от 300 долларов, то размещение в гестхаусе можно найти по цене от 70 долларов.
Купившие недорогие туры получат те же впечатления, что и гости на острове-курорте, но за меньшие деньги и в другом формате. "Кроме моря, солнца, красивых пляжей, морского сафари и водных аттракционов они смогут познакомиться с местными жителями, их культурой, традициями, кухней", — отметила эксперт. Правда, нужно будет соблюдать и некоторые правила, например, скромно одеваться в публичных местах и купаться в бикини только на определенных пляжах.
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