https://ria.ru/20210323/malakhov-1602415665.html

Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой

Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой

Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1" резко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T05:59

2021-03-23T05:59

2021-03-23T05:59

шоубиз

алиса казьмина

россия

андрей малахов

андрей аршавин

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"Ублюдок": Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1" резко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой.Ранее сообщалось, что девушка провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Она находилась восемь дней реанимации.В ходе программы "Прямой эфир" ее мать Наталия Сарычева рассказала, что Аршавин никак не реагирует на происходящее и не помогает экс-супруге. По ее мнению, спортсмен решил разорвать отношения с Казьминой, потому что она "просто ему надоела".Однако в трансляции заглушили оскорбительное слово Малахова в адрес спортсмена.Журналист призвал футболиста выйти на связь с Казьминой и поддержать бывшую жену.Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, в феврале 2017 у пары родилась дочь. Однако они развелись в июле 2019 года.

https://rsport.ria.ru/20210311/arshavin-1600837705.html

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алиса казьмина, россия, андрей малахов, андрей аршавин