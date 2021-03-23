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https://ria.ru/20210323/malakhov-1602415665.html
Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой
Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой
Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1" резко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T05:59
2021-03-23T05:59
шоубиз
алиса казьмина
россия
андрей малахов
андрей аршавин
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"Ублюдок": Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1" резко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой.Ранее сообщалось, что девушка провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Она находилась восемь дней реанимации.В ходе программы "Прямой эфир" ее мать Наталия Сарычева рассказала, что Аршавин никак не реагирует на происходящее и не помогает экс-супруге. По ее мнению, спортсмен решил разорвать отношения с Казьминой, потому что она "просто ему надоела".Однако в трансляции заглушили оскорбительное слово Малахова в адрес спортсмена.Журналист призвал футболиста выйти на связь с Казьминой и поддержать бывшую жену.Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, в феврале 2017 у пары родилась дочь. Однако они развелись в июле 2019 года.
https://rsport.ria.ru/20210311/arshavin-1600837705.html
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алиса казьмина, россия, андрей малахов, андрей аршавин

Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой

05:59 23.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1" резко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой.
Ранее сообщалось, что девушка провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Она находилась восемь дней реанимации.
В ходе программы "Прямой эфир" ее мать Наталия Сарычева рассказала, что Аршавин никак не реагирует на происходящее и не помогает экс-супруге. По ее мнению, спортсмен решил разорвать отношения с Казьминой, потому что она "просто ему надоела".

"При всем уважении этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он — этот, извините, <...>, — может научить?" — возмутился Малахов.

Однако в трансляции заглушили оскорбительное слово Малахова в адрес спортсмена.
Журналист призвал футболиста выйти на связь с Казьминой и поддержать бывшую жену.

"Да просто позвони, просто приди, поддержи за руку! Даже уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место!" — заявил телеведущий.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, в феврале 2017 у пары родилась дочь. Однако они развелись в июле 2019 года.
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Мать Аршавина требует около двух миллионов рублей с бывшей невестки
 
ШоубизАлиса КазьминаРоссияАндрей МалаховАндрей Аршавин
 
 
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