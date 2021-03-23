https://ria.ru/20210323/malakhov-1602415665.html
Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой
Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой
Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1" резко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T05:59
2021-03-23T05:59
2021-03-23T05:59
шоубиз
алиса казьмина
россия
андрей малахов
андрей аршавин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Ублюдок": Малахов выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/47/1559194736_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0bf7c657052d52ff0a30e5c21b2f2387.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1" резко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой.Ранее сообщалось, что девушка провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Она находилась восемь дней реанимации.В ходе программы "Прямой эфир" ее мать Наталия Сарычева рассказала, что Аршавин никак не реагирует на происходящее и не помогает экс-супруге. По ее мнению, спортсмен решил разорвать отношения с Казьминой, потому что она "просто ему надоела".Однако в трансляции заглушили оскорбительное слово Малахова в адрес спортсмена.Журналист призвал футболиста выйти на связь с Казьминой и поддержать бывшую жену.Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, в феврале 2017 у пары родилась дочь. Однако они развелись в июле 2019 года.
https://rsport.ria.ru/20210311/arshavin-1600837705.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/47/1559194736_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_eae1871dbff31fb6368390926b9850b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алиса казьмина, россия, андрей малахов, андрей аршавин
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Телеведущий Андрей Малахов
в эфире телеканала "Россия 1
" резко высказался в адрес Андрея Аршавина
из-за ситуации с бывшей женой футболиста Алисой Казьминой
.
Ранее сообщалось
, что девушка провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Она находилась восемь дней реанимации.
В ходе программы "Прямой эфир" ее мать Наталия Сарычева рассказала, что Аршавин никак не реагирует на происходящее и не помогает экс-супруге. По ее мнению, спортсмен решил разорвать отношения с Казьминой, потому что она "просто ему надоела".
"При всем уважении этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он — этот, извините, <...>, — может научить?" — возмутился Малахов.
Однако в трансляции заглушили оскорбительное слово Малахова в адрес спортсмена.
Журналист призвал футболиста выйти на связь с Казьминой и поддержать бывшую жену.
"Да просто позвони, просто приди, поддержи за руку! Даже уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место!" — заявил телеведущий.
Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, в феврале 2017 у пары родилась дочь. Однако они развелись в июле 2019 года.