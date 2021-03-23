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Эксперты выяснили, где россияне предпочитают закрывать горнолыжный сезон
Эксперты выяснили, где россияне предпочитают закрывать горнолыжный сезон
Курорты Сочи лидируют у любителей горных лыж и сноуборда как места для закрытия сезона катания, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:32
2021-03-23T18:32
туризм
туризм
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новости - туризм
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Курорты Сочи лидируют у любителей горных лыж и сноуборда как места для закрытия сезона катания, сообщает ТурСтат. Туристический портал представил рейтинг по результатам онлайн-опроса более десяти тысяч человек в марте этого года.В первую десятку у любителей горных лыж и сноуборда для закрытия сезона катания в этом году вошли горные курорты Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, Хибины в Мурманской области, Банное в Башкирии, Сорочаны, Степаново и Яхрома в Московской области, курорты Камчатки, Горный Воздух на Сахалине, Домбай в Карачаево-Черкесии и Манжерок в Республике Алтай.Так, по данным городской администрации, горные курорты Сочи уже посетили свыше 500 тысяч туристов, а сезон катания продолжится до конца апреля. В конце марта и начале апреля там запланированы также популярные фестивали.
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туризм, республика башкортостан, новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), московская область (подмосковье), республика алтай, сочи, алтайский край, мурманская область, кемеровская область

Эксперты выяснили, где россияне предпочитают закрывать горнолыжный сезон

18:32 23.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Курорты Сочи лидируют у любителей горных лыж и сноуборда как места для закрытия сезона катания, сообщает ТурСтат.
Туристический портал представил рейтинг по результатам онлайн-опроса более десяти тысяч человек в марте этого года.
В первую десятку у любителей горных лыж и сноуборда для закрытия сезона катания в этом году вошли горные курорты Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, Хибины в Мурманской области, Банное в Башкирии, Сорочаны, Степаново и Яхрома в Московской области, курорты Камчатки, Горный Воздух на Сахалине, Домбай в Карачаево-Черкесии и Манжерок в Республике Алтай.
Так, по данным городской администрации, горные курорты Сочи уже посетили свыше 500 тысяч туристов, а сезон катания продолжится до конца апреля. В конце марта и начале апреля там запланированы также популярные фестивали.
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 08:00Туризм
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