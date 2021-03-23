https://ria.ru/20210323/lyzhi-1602502507.html

Эксперты выяснили, где россияне предпочитают закрывать горнолыжный сезон

Эксперты выяснили, где россияне предпочитают закрывать горнолыжный сезон

Курорты Сочи лидируют у любителей горных лыж и сноуборда как места для закрытия сезона катания, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:32

2021-03-23T18:32

2021-03-23T18:32

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Курорты Сочи лидируют у любителей горных лыж и сноуборда как места для закрытия сезона катания, сообщает ТурСтат. Туристический портал представил рейтинг по результатам онлайн-опроса более десяти тысяч человек в марте этого года.В первую десятку у любителей горных лыж и сноуборда для закрытия сезона катания в этом году вошли горные курорты Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, Хибины в Мурманской области, Банное в Башкирии, Сорочаны, Степаново и Яхрома в Московской области, курорты Камчатки, Горный Воздух на Сахалине, Домбай в Карачаево-Черкесии и Манжерок в Республике Алтай.Так, по данным городской администрации, горные курорты Сочи уже посетили свыше 500 тысяч туристов, а сезон катания продолжится до конца апреля. В конце марта и начале апреля там запланированы также популярные фестивали.

https://ria.ru/20210320/festivali-1601863942.html

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