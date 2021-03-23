https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия "не захочет продаться"

Лукашенко заявил, что Белоруссия "не захочет продаться"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-23T14:06

2021-03-23T14:06

2021-03-24T00:01

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства".В беседе с работниками предприятия Лукашенко также прокомментировал вопрос о возможности дополнительного повышения пенсионного возраста в стране, заявив, что новых решений по повышению не планируется. Он отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст, например, с 50 лет. "Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети", — обратил внимание глава государства. Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд работающими. "Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю три-пять лет", — сказал президент.Он констатировал, что все решения по этой теме приняты. "Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж: я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", — заметил Лукашенко.

https://ria.ru/20210320/lukashenko-1602055817.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире