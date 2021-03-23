Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия "не захочет продаться"
Лукашенко заявил, что Белоруссия "не захочет продаться"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-23T14:06
2021-03-24T00:01
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_0:42:3075:1772_1920x0_80_0_0_21a5a67f9dfed39cac27fb489deb6d91.jpg
МИНСК, 23 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства".В беседе с работниками предприятия Лукашенко также прокомментировал вопрос о возможности дополнительного повышения пенсионного возраста в стране, заявив, что новых решений по повышению не планируется. Он отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст, например, с 50 лет. "Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети", — обратил внимание глава государства. Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд работающими. "Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю три-пять лет", — сказал президент.Он констатировал, что все решения по этой теме приняты. "Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж: я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", — заметил Лукашенко.
https://ria.ru/20210320/lukashenko-1602055817.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200748_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_20f6c893f14121541aae98a89439b8a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия "не захочет продаться"

14:06 23.03.2021 (обновлено: 00:01 24.03.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства".

"Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу. Потому что первый президент этого государства, которое я вместе с вами руками этими лепил", — заявил Лукашенко во вторник, общаясь с работниками Минского производственного кожевенного объединения. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

В беседе с работниками предприятия Лукашенко также прокомментировал вопрос о возможности дополнительного повышения пенсионного возраста в стране, заявив, что новых решений по повышению не планируется. Он отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст, например, с 50 лет. "Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети", — обратил внимание глава государства. Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд работающими. "Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю три-пять лет", — сказал президент.

"Вы меня поймите. Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам десять лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги", — подчеркнул Лукашенко.

Он констатировал, что все решения по этой теме приняты. "Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж: я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", — заметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 08:00
"Молодые, толковые". Лукашенко назвал возможных преемников
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния