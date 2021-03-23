https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия "не захочет продаться"
Лукашенко заявил, что Белоруссия "не захочет продаться"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-23T14:06
2021-03-23T14:06
2021-03-24T00:01
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства".В беседе с работниками предприятия Лукашенко также прокомментировал вопрос о возможности дополнительного повышения пенсионного возраста в стране, заявив, что новых решений по повышению не планируется. Он отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст, например, с 50 лет. "Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети", — обратил внимание глава государства. Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд работающими. "Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю три-пять лет", — сказал президент.Он констатировал, что все решения по этой теме приняты. "Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж: я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", — заметил Лукашенко.
https://ria.ru/20210320/lukashenko-1602055817.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 23 мар — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не хочет "продаться, вступить внутрь какого-то государства".
"Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу. Потому что первый президент этого государства, которое я вместе с вами руками этими лепил", — заявил Лукашенко во вторник, общаясь с работниками Минского производственного кожевенного объединения. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
В беседе с работниками предприятия Лукашенко также прокомментировал вопрос о возможности дополнительного повышения пенсионного возраста в стране, заявив, что новых решений по повышению не планируется. Он отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст, например, с 50 лет. "Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети", — обратил внимание глава государства. Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд работающими. "Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю три-пять лет", — сказал президент.
"Вы меня поймите. Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам десять лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги", — подчеркнул Лукашенко.
Он констатировал, что все решения по этой теме приняты. "Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж: я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", — заметил Лукашенко.