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Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун
Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун
Власти не стали вводить локдаун во время второй волны коронавируса, потому что это стало бы серьезным ударом для людей и экономики, заявила вице-премьер Татьяна РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:56
2021-03-23T20:56
2021-03-23T23:46
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти не стали вводить локдаун во время второй волны коронавируса, потому что это стало бы серьезным ударом для людей и экономики, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT.Вице-премьер отметила, что главным приоритетом была разработка и производство вакцин."И, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство <...>, чтобы как можно быстрее запустить в использование", — заключила Голикова.Как заявлял накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко, планируется, что к середине июня в России прививку получат более 30 миллионов граждан.В 2020 году в России на фоне распространения коронавирусной инфекции были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, этот режим действовал с 28 марта по 11 мая.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Власти не стали вводить локдаун во время второй волны коронавируса, потому что это стало бы серьезным ударом для людей и экономики, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
в интервью телеканалу RT
.
"Люди плохо переносили самоизоляцию <...> Мы искали компромисс", — рассказала она.
Вице-премьер отметила, что главным приоритетом была разработка и производство вакцин.
"И, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство <...>, чтобы как можно быстрее запустить в использование", — заключила Голикова.
Как заявлял накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко, планируется, что к середине июня в России прививку получат более 30 миллионов граждан.
В 2020 году в России на фоне распространения коронавирусной инфекции были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, этот режим действовал с 28 марта по 11 мая.