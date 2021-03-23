https://ria.ru/20210323/lgoty-1602535556.html
В России с 1 апреля отменят часть льгот
В России с 1 апреля отменят часть льгот
С начала апреля часть введенных в прошлом году из-за пандемии льгот отменят, сообщила "Парламентская газета". РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:43
2021-03-23T18:43
2021-03-23T21:08
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С начала апреля часть введенных в прошлом году из-за пандемии льгот отменят, сообщила "Парламентская газета".Новогодние выплатыВ частности, до 1 апреля есть последняя возможность подать заявку на получение новогодних выплат в пять тысяч рублей на каждого ребенка младше восьми лет. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.При этом к 25 декабря большая часть россиян получила эти суммы в беззаявительном порядке.Больничные для россиян старше 65 летВ 2020 году правительство разрешило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности, чтобы они могли соблюдать режим самоизоляции.С 1 апреля россияне в возрасте старше 65 лет не смогут этого делать.Послабления для заемщиковТакже с 31 марта перестанут действовать рекомендации Банка России о реструктуризации долгов заемщиков, у которых выявили коронавирусную инфекцию, или чьи доходы резко снизились из-за пандемии.В частности, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующие заявления с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание касалось банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.Также 1 апреля истекает распоряжение Центробанка, запрещающее выселять клиентов-должников.Наличные для электронных кошельковДо 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников.В дальнейшем это можно будет делать только с привязанного банковского счета.Цены на продуктыТакже в апреле прекращается действие постановления правительства о снижении цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Его приняли в декабре 2020 года из-за подорожания этих позиций.В начале марта в Минпромторге рассказали о данных Росстата и ФНС, которые свидетельствуют о стабилизации цен на эти продукты. В свою очередь, в Минсельхозе ожидают хорошего урожая, что позволит избежать дефицита и повторного роста цен.Профильные ведомства планируют организовать консультации с бизнесом о продлении действия соглашений.Онлайн-регистрация безработныхДо 31 марта также действует временный порядок регистрации безработных россиян, который позволяет обращаться в службы занятости через порталы "Госуслуги" и "Работа в России". Там же они могли получать уведомления о получении пособия по безработице.Изначально эти правила вводились до 31 декабря 2020 года, затем их продлили до 31 марта, а в начале месяца Минтруд опубликовал проект постановления, который предполагает пролонгацию срока действия до 30 июля.Документооборот в электронном видеПомимо этого, 31 марта завершится эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях.Участие в нем носит добровольный характер, а весь обмен данными происходит на портале "Работа в России".В то же время, 10 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении эксперимента до 15 ноября 2021 года. Однако для этого необходимо одобрение Совета Федерации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/lgota-1601195046.html
https://ria.ru/20210219/lgoty-1598140590.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/lgoty-1600030089.html
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россия, общество, экономика
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости
. С начала апреля часть введенных в прошлом году из-за пандемии льгот отменят, сообщила "Парламентская газета".
Новогодние выплаты
В частности, до 1 апреля есть последняя возможность подать заявку на получение новогодних выплат в пять тысяч рублей на каждого ребенка младше восьми лет. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.
При этом к 25 декабря большая часть россиян получила эти суммы в беззаявительном порядке.
Больничные для россиян старше 65 лет
В 2020 году правительство разрешило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности, чтобы они могли соблюдать режим самоизоляции.
С 1 апреля россияне в возрасте старше 65 лет не смогут этого делать.
Послабления для заемщиков
Также с 31 марта перестанут действовать рекомендации Банка России о реструктуризации долгов заемщиков, у которых выявили коронавирусную инфекцию, или чьи доходы резко снизились из-за пандемии.
В частности, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующие заявления с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание касалось банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.
Также 1 апреля истекает распоряжение Центробанка, запрещающее выселять клиентов-должников.
Наличные для электронных кошельков
До 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney
, PayPal
и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников.
В дальнейшем это можно будет делать только с привязанного банковского счета.
Цены на продукты
Также в апреле прекращается действие постановления правительства о снижении цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Его приняли в декабре 2020 года из-за подорожания этих позиций.
В начале марта в Минпромторге рассказали о данных Росстата
и ФНС
, которые свидетельствуют о стабилизации цен на эти продукты. В свою очередь, в Минсельхозе
ожидают хорошего урожая, что позволит избежать дефицита и повторного роста цен.
Профильные ведомства планируют организовать консультации с бизнесом о продлении действия соглашений.
Онлайн-регистрация безработных
До 31 марта также действует временный порядок регистрации безработных россиян, который позволяет обращаться в службы занятости через порталы "Госуслуги" и "Работа в России". Там же они могли получать уведомления о получении пособия по безработице.
Изначально эти правила вводились до 31 декабря 2020 года, затем их продлили до 31 марта, а в начале месяца Минтруд опубликовал проект постановления, который предполагает пролонгацию срока действия до 30 июля.
Документооборот в электронном виде
Помимо этого, 31 марта завершится эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях.
Участие в нем носит добровольный характер, а весь обмен данными происходит на портале "Работа в России".
В то же время, 10 марта Госдума
приняла в третьем чтении закон о продлении эксперимента до 15 ноября 2021 года. Однако для этого необходимо одобрение Совета Федерации
.